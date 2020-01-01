Декан волинського вишу став «заслуженим»





Про це йдеться в Указі президента Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України.



«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю присвоїти звання «Заслужений діяч мистецтв України» Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область», - йдеться і указі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Заслуженого діяча мистецтв України декану факультету культури та мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віталію Охманюку.Про це йдеться в Указі президента Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України.«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю присвоїти звання «Заслужений діяч мистецтв України» Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область», - йдеться і указі.

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