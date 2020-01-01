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Декан волинського вишу став «заслуженим»

Декан волинського вишу став «заслуженим»
Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Заслуженого діяча мистецтв України декану факультету культури та мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віталію Охманюку.

Про це йдеться в Указі президента Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю присвоїти звання «Заслужений діяч мистецтв України» Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область», - йдеться і указі.

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Теги: СНУ, Волинь, Луцьк, звання
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