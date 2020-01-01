«Волинь» не змогла перемогти принципового суперника
Сьогодні, 22:22
Луцька "Волинь" не змогла обіграти одвічного принципового суперника - рівненський "Верес".
Товариський матч, який відбувся 25 серпня на стадіоні "Авангард" у Луцьку, закінчився з рахунком 0:0 - повідомляє пресслужба рівненського клубу.
У рамках підготовки до старту нового сезону тепер суперники по Першій лізі, "Волинь" та "Верес" зіграли товариський матч. На прохання команди господарів гра відбулася за зачиненими дверима. Без фото та відеозйомки.
Цей матч став перевіркою боєм перед стартом нового сезону.
Ще за тиждень розпочнеться чемпіонат Першої ліги.
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Товариський матч, який відбувся 25 серпня на стадіоні "Авангард" у Луцьку, закінчився з рахунком 0:0 - повідомляє пресслужба рівненського клубу.
У рамках підготовки до старту нового сезону тепер суперники по Першій лізі, "Волинь" та "Верес" зіграли товариський матч. На прохання команди господарів гра відбулася за зачиненими дверима. Без фото та відеозйомки.
Цей матч став перевіркою боєм перед стартом нового сезону.
Ще за тиждень розпочнеться чемпіонат Першої ліги.
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