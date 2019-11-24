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Волинський нацпарк отримав мотоцикл та комп'ютер

Волинський нацпарк отримав мотоцикл та комп'ютер
Національний природний парк "Прип'ять-Стохід" отримав технічне обладнання для якісного та швидкого дослідження заповідних територій.

Про це повідомляє районна газета "Нове життя".

Так, матеріально-технічну базу парку поповнили мотоцикл, потужний комп’ютер та інше необхідне обладнання для роботи на загальну суму до ста тисяч гривень. Про це розповів директор парку Олександр Сащук, котрий отримав обладнання минулого вівторка в Києві.

До слова, технічне забезпечення партнерів проєкту «Полісся – дика природа без кордонів» впроваджує Українське товариство охорони птахів за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства та частково Програми вразливих ландшафтів (ELP). Програмою ELP управляє Кембриджська природоохорона ініціатива за фінансової підтримки фундації «Аркадія — благодійний фонд Лісбет Раузин та Пітера Болдвіна».

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Теги: Волинь, Прип`ять-Стохід
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