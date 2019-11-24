Волинський нацпарк отримав мотоцикл та комп'ютер





Про це повідомляє районна газета



Так, матеріально-технічну базу парку поповнили мотоцикл, потужний комп’ютер та інше необхідне обладнання для роботи на загальну суму до ста тисяч гривень. Про це розповів директор парку Олександр Сащук, котрий отримав обладнання минулого вівторка в Києві.



До слова, технічне забезпечення партнерів проєкту «Полісся – дика природа без кордонів» впроваджує Українське товариство охорони птахів за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства та частково Програми вразливих ландшафтів (ELP). Програмою ELP управляє Кембриджська природоохорона ініціатива за фінансової підтримки фундації «Аркадія — благодійний фонд Лісбет Раузин та Пітера Болдвіна».

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