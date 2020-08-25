Соціологиня, інженерка: уряд схвалив використання фемінітивів у назвах професій





Про це йдеться в наказі міністра економіки Ігоря Петрашка, - пише



Так, в основних положеннях класифікатора йдеться, що “професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка)”.



Але тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви.



“За потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня”, — йдеться в наказі.



Такі зміни стали можливими після ухвалення Кабміном нового українського правопису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство економіки внесло зміни у “Класифікатор професій”, дозволивши за бажанням використовувати фемінітиви.Про це йдеться в наказі міністра економіки Ігоря Петрашка, - пише Новинарня Так, в основних положеннях класифікатора йдеться, що “професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка)”.Але тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви.“За потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня”, — йдеться в наказі.Такі зміни стали можливими після ухвалення Кабміном нового українського правопису.

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