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У Луцьку запрацював телеграм-бот, який допоможе платити штрафи

У Луцьку запрацював телеграм-бот, який допоможе платити штрафи
В обласному центрі Волині розпочав роботу телеграм-бот, який допомагатиме водіям-порушникам сплачувати штрафи.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

"Він допоможе оплатити штраф, розповість та надасть консультацію водіям які отримала штраф за порушення правил зупинки, стоянки, парковки або ж допоможе притягнути до відповідальності порушника. Переходьте та дізнайтеся багато іншої корисної інформації", - йдеться у дописі.

Скористатися допомогою бота можна ТУТ.

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Теги: телеграм, бот, департамент муніципальної варти, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дивно чому влада використовує телеграм. Телеграм є найбільшим з додатків в яких створюють сторінки з дитячим порном.
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