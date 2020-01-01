У Луцьку запрацював телеграм-бот, який допоможе платити штрафи
Сьогодні, 21:19
В обласному центрі Волині розпочав роботу телеграм-бот, який допомагатиме водіям-порушникам сплачувати штрафи.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Він допоможе оплатити штраф, розповість та надасть консультацію водіям які отримала штраф за порушення правил зупинки, стоянки, парковки або ж допоможе притягнути до відповідальності порушника. Переходьте та дізнайтеся багато іншої корисної інформації", - йдеться у дописі.
Скористатися допомогою бота можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Він допоможе оплатити штраф, розповість та надасть консультацію водіям які отримала штраф за порушення правил зупинки, стоянки, парковки або ж допоможе притягнути до відповідальності порушника. Переходьте та дізнайтеся багато іншої корисної інформації", - йдеться у дописі.
Скористатися допомогою бота можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Дивно чому влада використовує телеграм. Телеграм є найбільшим з додатків в яких створюють сторінки з дитячим порном.
Останні новини
«Волинь» не змогла перемогти принципового суперника
Сьогодні, 22:22
У Луцьку запрацював телеграм-бот, який допоможе платити штрафи
Сьогодні, 21:19
Потрібно 150 тисяч доларів: під час благодійного концерту у Луцьку онкохворій дівчині зібрали 65 тисяч гривень
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 серпня
Сьогодні, 20:00