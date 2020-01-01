У Луцьку запрацював телеграм-бот, який допоможе платити штрафи





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



"Він допоможе оплатити штраф, розповість та надасть консультацію водіям які отримала штраф за порушення правил зупинки, стоянки, парковки або ж допоможе притягнути до відповідальності порушника. Переходьте та дізнайтеся багато іншої корисної інформації", - йдеться у дописі.



Скористатися допомогою бота можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині розпочав роботу телеграм-бот, який допомагатиме водіям-порушникам сплачувати штрафи.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради."Він допоможе оплатити штраф, розповість та надасть консультацію водіям які отримала штраф за порушення правил зупинки, стоянки, парковки або ж допоможе притягнути до відповідальності порушника. Переходьте та дізнайтеся багато іншої корисної інформації", - йдеться у дописі.Скористатися допомогою бота можна ТУТ.

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