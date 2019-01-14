На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО





Подіївідбувалися 24 серпня на вулиця Кніязя Романа. Про це у фейсбуці написав громадський активіст Тарас Сватко, згодом інформацію підтвердили журналістам



На камеру очевидці говорити відмовилися, бо боязко, адже молодиків знову бачили сьогодні на вулиці.



Як розповідають, група юнаків з близько десяти чоловік почала нищити загальний поштовий ящик, зрештою перекинувши його, також пошкодили паркан. Це відбувалось близько 19:30. Однак цього їм виявилось замало, тож вони взялися бити випадкових перехожих. Коли на їх захист вибігли мешканці даної вулиці – почали бити і їх. Один з юнаків накинувся на жінку, яка спробувала захистити свого чоловіка. Розповідає, що він дістав пістолет та разів з 5 вистрелив у її напрямку.



На щастя, розповідає, нічого у неї не влучило. Ймовірно хлопець стріляв з пневматичної зброї.



Так чи інакше, коли приїхала поліція, на місці була лише частина з групи юнаків.



Як повідомили у поліції, правоохоронці, що прибули за викликом на місце події, встановили особи двох із порушників: це 17-річні жителі Володимира-Волинського. Правоохоронці склали адміністративні протоколи, передбачені статтями 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) КУаАП.



“Під час збору інформації працівниками поліції було встановлені всі обставини вказаної події та її активні учасники. На даний момент працівниками сектору превенції проводиться перевірка виявлених фактів та причетних осіб”, – розповіли у поліції.



Про стрілянину в інформації, яка надана поліцією, згадок немає, хоча мешканка вулиці Князя Олега розповідає, що давала на місці події свідчення про це.



Як розповідає Сватко, тут, очевидно, було вчинене не тільки адміністративне правопорушення, а “чистої води кримінальна справа”.



“Зловмисників не освідували. Огляд місця події проводили “від фанаря”. Якби не активна позиція перехожих, то взагалі відібрали б лише пояснення і поїхали. У відділку сказали, що завтра поведуть до суду двох зловмисників і покарають “за всією суворістю закону” – дадуть штраф по 51 грн. Це ппц! Значить, таки не зареєстрували злочин, а провели як адмінку. Надіюсь, що цей пост хоч якось повпливає на ситуацію. В разі, якщо відомості по цій події не буде внесено до ЄРДР, то люди кажуть, що будуть оскаржувати дії правоохоронців і писати скарги до Києва. Не очікував такого в Володимирі”, – йдеться в дописі Сватка у фейсбуці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському група підлітків побила кількох чоловіків, понищила паркани і поштові скриньки та навіть стріляла у жінку з, ймовірно, травматичної зброї.Подіївідбувалися 24 серпня на вулиця Кніязя Романа. Про це у фейсбуці написав громадський активіст, згодом інформацію підтвердили журналістам БУГу мешканці вулиці.На камеру очевидці говорити відмовилися, бо боязко, адже молодиків знову бачили сьогодні на вулиці.Як розповідають, група юнаків з близько десяти чоловік почала нищити загальний поштовий ящик, зрештою перекинувши його, також пошкодили паркан. Це відбувалось близько 19:30. Однак цього їм виявилось замало, тож вони взялися бити випадкових перехожих. Коли на їх захист вибігли мешканці даної вулиці – почали бити і їх. Один з юнаків накинувся на жінку, яка спробувала захистити свого чоловіка. Розповідає, що він дістав пістолет та разів з 5 вистрелив у її напрямку.На щастя, розповідає, нічого у неї не влучило. Ймовірно хлопець стріляв з пневматичної зброї.Так чи інакше, коли приїхала поліція, на місці була лише частина з групи юнаків.Як повідомили у поліції, правоохоронці, що прибули за викликом на місце події, встановили особи двох із порушників: це 17-річні жителі Володимира-Волинського. Правоохоронці склали адміністративні протоколи, передбачені статтями 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) КУаАП.“Під час збору інформації працівниками поліції було встановлені всі обставини вказаної події та її активні учасники. На даний момент працівниками сектору превенції проводиться перевірка виявлених фактів та причетних осіб”, – розповіли у поліції.Про стрілянину в інформації, яка надана поліцією, згадок немає, хоча мешканка вулиці Князя Олега розповідає, що давала на місці події свідчення про це.Як розповідає Сватко, тут, очевидно, було вчинене не тільки адміністративне правопорушення, а “чистої води кримінальна справа”.“Зловмисників не освідували. Огляд місця події проводили “від фанаря”. Якби не активна позиція перехожих, то взагалі відібрали б лише пояснення і поїхали. У відділку сказали, що завтра поведуть до суду двох зловмисників і покарають “за всією суворістю закону” – дадуть штраф по 51 грн. Це ппц! Значить, таки не зареєстрували злочин, а провели як адмінку. Надіюсь, що цей пост хоч якось повпливає на ситуацію. В разі, якщо відомості по цій події не буде внесено до ЄРДР, то люди кажуть, що будуть оскаржувати дії правоохоронців і писати скарги до Києва. Не очікував такого в Володимирі”, – йдеться в дописі Сватка у фейсбуці.

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