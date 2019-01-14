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На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО

На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО
У Володимирі-Волинському група підлітків побила кількох чоловіків, понищила паркани і поштові скриньки та навіть стріляла у жінку з, ймовірно, травматичної зброї.

Подіївідбувалися 24 серпня на вулиця Кніязя Романа. Про це у фейсбуці написав громадський активіст Тарас Сватко, згодом інформацію підтвердили журналістам БУГу мешканці вулиці.

На камеру очевидці говорити відмовилися, бо боязко, адже молодиків знову бачили сьогодні на вулиці.
На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО


Як розповідають, група юнаків з близько десяти чоловік почала нищити загальний поштовий ящик, зрештою перекинувши його, також пошкодили паркан. Це відбувалось близько 19:30. Однак цього їм виявилось замало, тож вони взялися бити випадкових перехожих. Коли на їх захист вибігли мешканці даної вулиці – почали бити і їх. Один з юнаків накинувся на жінку, яка спробувала захистити свого чоловіка. Розповідає, що він дістав пістолет та разів з 5 вистрелив у її напрямку.

На щастя, розповідає, нічого у неї не влучило. Ймовірно хлопець стріляв з пневматичної зброї.
На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО

Так чи інакше, коли приїхала поліція, на місці була лише частина з групи юнаків.

Як повідомили у поліції, правоохоронці, що прибули за викликом на місце події, встановили особи двох із порушників: це 17-річні жителі Володимира-Волинського. Правоохоронці склали адміністративні протоколи, передбачені статтями 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) КУаАП.

“Під час збору інформації працівниками поліції було встановлені всі обставини вказаної події та її активні учасники. На даний момент працівниками сектору превенції проводиться перевірка виявлених фактів та причетних осіб”, – розповіли у поліції.
На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО

Про стрілянину в інформації, яка надана поліцією, згадок немає, хоча мешканка вулиці Князя Олега розповідає, що давала на місці події свідчення про це.

Як розповідає Сватко, тут, очевидно, було вчинене не тільки адміністративне правопорушення, а “чистої води кримінальна справа”.
На Волині молодики нищили майно, били людей і стріляли в жінку. ФОТО

“Зловмисників не освідували. Огляд місця події проводили “від фанаря”. Якби не активна позиція перехожих, то взагалі відібрали б лише пояснення і поїхали. У відділку сказали, що завтра поведуть до суду двох зловмисників і покарають “за всією суворістю закону” – дадуть штраф по 51 грн. Це ппц! Значить, таки не зареєстрували злочин, а провели як адмінку. Надіюсь, що цей пост хоч якось повпливає на ситуацію. В разі, якщо відомості по цій події не буде внесено до ЄРДР, то люди кажуть, що будуть оскаржувати дії правоохоронців і писати скарги до Києва. Не очікував такого в Володимирі”, – йдеться в дописі Сватка у фейсбуці.

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Теги: Володимир-Волинський, інцидент
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