Водоспад: у Нововолинську через дощ вода лилася з даху на перший поверх
25 серпень, 23:35
У одній з багатоповерхівок міста Нововолинськ через дощ у під'їзді утворився водоспад.
Це трапилося 25-го серпня у будинку №24 на вулиці Луцькій, 24 внаслідок рясної зливи, - пише БУГ.
«Сьогодні лилась вода з даху на перший поверх», – розповідають жителі п’ятиповерхівки.
Нагадаємо, 25-го серпня дощ створив місцеві “міні-Венеції”: затопило вулиці Володимира-Волинського та Нововолинська.
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Це трапилося 25-го серпня у будинку №24 на вулиці Луцькій, 24 внаслідок рясної зливи, - пише БУГ.
«Сьогодні лилась вода з даху на перший поверх», – розповідають жителі п’ятиповерхівки.
Нагадаємо, 25-го серпня дощ створив місцеві “міні-Венеції”: затопило вулиці Володимира-Волинського та Нововолинська.
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