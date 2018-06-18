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Водоспад: у Нововолинську через дощ вода лилася з даху на перший поверх

Водоспад: у Нововолинську через дощ вода лилася з даху на перший поверх
У одній з багатоповерхівок міста Нововолинськ через дощ у під'їзді утворився водоспад.

Це трапилося 25-го серпня у будинку №24 на вулиці Луцькій, 24 внаслідок рясної зливи, - пише БУГ.

«Сьогодні лилась вода з даху на перший поверх», – розповідають жителі п’ятиповерхівки.



Нагадаємо, 25-го серпня дощ створив місцеві “міні-Венеції”: затопило вулиці Володимира-Волинського та Нововолинська.


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Теги: Нововолинськ, злива
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