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Оголосили конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України

Оголосили конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України
Верховна Рада ухвалила постанову про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України.

За документ, ініціаторами якого виступила фракція Слуга народу, проголосували 279 народних депутатів, - пише НВ.

Згідно з постановою, Кабмін має до 1 листопада 2020 року оголосити конкурс на кращий ескіз великого державного герба. Переможець конкурсу повинен бути оголошений до 1 грудня.

За результатами конкурсу до Верховної Ради мають подати відповідні пропозиції щодо зображення великого державного герба.

Малим державним гербом України є Тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.

Згідно з Конституцією України, головним елементом великого державного герба України є малий державний герб України.

Проте на законодавчому рівні дотепер не визначено опис великого державного герба України.

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Теги: герб, Україна
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Коментарі 2
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Як казав мій дід - Якщо собаці не має що робити то він яйця лиже. Пенсію підніміть а то скоро здохну на вашому фортепіанному концерті
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такі гарні видельця...
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