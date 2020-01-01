Оголосили конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України





За документ, ініціаторами якого виступила фракція Слуга народу, проголосували 279 народних депутатів, - пише НВ.



Згідно з постановою, Кабмін має до 1 листопада 2020 року оголосити конкурс на кращий ескіз великого державного герба. Переможець конкурсу повинен бути оголошений до 1 грудня.



За результатами конкурсу до Верховної Ради мають подати відповідні пропозиції щодо зображення великого державного герба.



Малим державним гербом України є Тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.



Згідно з Конституцією України, головним елементом великого державного герба України є малий державний герб України.



Проте на законодавчому рівні дотепер не визначено опис великого державного герба України.

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