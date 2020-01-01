Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших









Перше місце експерти віддали зразку домашньої форми київського "Динамо" сезону 2019-2020, друге місце зайняло обмундирування донецького "Шахтаря" зразка 2017-2018 року.



Форма, у якій "Волинь" грала домашні матчі у сезоні 2019-2020 зайняла третю сходинку. Щоправда, у НВ помилилися з розробником, адже "хрестоносці" грали у формі від фірми Joma, а не у "адідасівській".



"Форму для луцького клубу розробляли в Adidas. Екіпіровка значно відрізняється від більшості форм українських клубів", - йдеться у дописі.



За версією журналістів, шарму особливого додають волинські символи-хрести на футболках.





Четверту та п'яту сходинки на думку журналістів НВ, зайняли форми ФК "Колос" з Ковалівки і львівського "Руху" зразка 2019-2020 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За версією видання НВ, ігрову форма луцької "Волині" потрапила до п'ятірки найкрасивіших зразків обмундирувань українських футбольних клубів. НВ опублікувало підбірку найстильніших і цікавих.Перше місце експерти віддали зразку домашньої форми київського "Динамо" сезону 2019-2020, друге місце зайняло обмундирування донецького "Шахтаря" зразка 2017-2018 року.Форма, у якій "Волинь" грала домашні матчі у сезоні 2019-2020 зайняла третю сходинку. Щоправда, у НВ помилилися з розробником, адже "хрестоносці" грали у формі від фірми Joma, а не у "адідасівській"."Форму для луцького клубу розробляли в Adidas. Екіпіровка значно відрізняється від більшості форм українських клубів", - йдеться у дописі.За версією журналістів, шарму особливого додають волинські символи-хрести на футболках.Четверту та п'яту сходинки на думку журналістів НВ, зайняли форми ФК "Колос" з Ковалівки і львівського "Руху" зразка 2019-2020 років.

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