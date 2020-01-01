Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34
Сьогодні, 09:03
В Україні станом на 26 серпня зафіксували вже понад 110 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 670.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 353 людей, з них 36 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 53 454 людини, за добу - 584.
На Волині загалом захворіла 5 221 людина, з них за останню добу - 34. Одужало - 3 713 людей (51 - за останню добу), померло - 114, у тому числі 1 за останню добу.
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Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 353 людей, з них 36 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 53 454 людини, за добу - 584.
На Волині загалом захворіла 5 221 людина, з них за останню добу - 34. Одужало - 3 713 людей (51 - за останню добу), померло - 114, у тому числі 1 за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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