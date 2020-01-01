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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34

Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34
В Україні станом на 26 серпня зафіксували вже понад 110 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 670.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 353 людей, з них 36 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 53 454 людини, за добу - 584.

На Волині загалом захворіла 5 221 людина, з них за останню добу - 34. Одужало - 3 713 людей (51 - за останню добу), померло - 114, у тому числі 1 за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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