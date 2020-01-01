Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34





Про це йдеться на



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 353 людей, з них 36 - за останню добу.



Одужали від хвороби вже 53 454 людини, за добу - 584.



На Волині загалом захворіла 5 221 людина, з них за останню добу - 34. Одужало - 3 713 людей (51 - за останню добу), померло - 114, у тому числі 1 за останню добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 26 серпня зафіксували вже понад 110 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 670.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 353 людей, з них 36 - за останню добу.Одужали від хвороби вже 53 454 людини, за добу - 584.На Волині загалом захворіла 5 221 людина, з них за останню добу - 34. Одужало - 3 713 людей (51 - за останню добу), померло - 114, у тому числі 1 за останню добу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію