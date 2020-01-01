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Курс валют у Луцьку на 26 серпня

Курс валют у Луцьку на 26 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,248, а продаж – 27,589.

Євро при купівлі становить – 31,969, продажу – 32,594.

Курс російського рубля: купівля – 0,326, продаж – 0,377.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,552, продаж – 7,489.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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