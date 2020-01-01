На Волині селяни влаштували шарпанину з поліцією





Про це повідомляє



Через деякий час на місце пригоди почали сходитись місцеві жителі. Розпочалася шарпанина, внаслідок якої один з поліцейських отримав тілесні ушкодження. Правопорушники відтіснили правоохоронців та забрали трактор.



В ситуацію довелося втрутитися співробітникам спецпідрозділу КОРД. Трьох найбільш активних правопорушників доставили у Камінь-Каширський відділ поліції. Двох з них, 18 та 23 роки, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.



Затриманим слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Окрім цього, молодшому правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.



Учора Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід: молодшому – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави, старшому – домашній арешт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у селі Брониця Камінь-Каширського району співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили трактор Т-25 з причіпом. Транспортний засіб був навантажений піском та рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Після його зупинки водій трактора втік.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Через деякий час на місце пригоди почали сходитись місцеві жителі. Розпочалася шарпанина, внаслідок якої один з поліцейських отримав тілесні ушкодження. Правопорушники відтіснили правоохоронців та забрали трактор.В ситуацію довелося втрутитися співробітникам спецпідрозділу КОРД. Трьох найбільш активних правопорушників доставили у Камінь-Каширський відділ поліції. Двох з них, 18 та 23 роки, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.Затриманим слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Окрім цього, молодшому правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.Учора Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід: молодшому – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави, старшому – домашній арешт.

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