Команда «За майбутнє» презентувала кандидатів у депутати в громадах Любомльщини та Іваничівщини

Упродовж трьох днів в окрузівідбулися форуми політичної партії «За майбутнє» у семи об’єднаних територіальних громадах Любомльського та Іваничівського районів.Про це повідомляє пресслужба народного депутата.Під час заходів голови ОТГ звітували про виконану роботу за час своєї каденції, а також розповіли про власні плани та участь на місцевих виборах восени. Представили вони і кандидатів у депутати до рад різних рівнів, які з перспективою дивляться у майбутнє і готові до нових викликів сьогодення.Народний депутат Ігор Гузь пояснив передумови утворення нової політсили, її роль у загальнодержавних процесах та запевнив усіх присутніх, що його команда «За майбутнє» всюди йде на перемогу: «За майбутнє» – нова політична сила. Це дійсно волинська партія, адже п’ятеро народних депутатів, яких рік тому обрали волиняни — Ігор Гузь,, об’єднались, щоб на державному рівні представляти Волинь. Не секрет, що ми п’ятеро нардепів йдемо на місцеві вибори, ведемо за собою команду і очолюємо списки до обласної ради у своїх округах. 59% виборців проголосували за мене торік, тому я буду звертатися до кожного з цих людей, щоб підтримали нашу команду, яка йде на перемогу».У Рівненській ОТГ парламентар підтримує нинішнього головуі сприятиме йому вдруге обійняти цю посаду: “Ми даємо старт виборчій кампанії у громадах і найперше - у Рівненській ОТГ. Вона — одна з найуспішніших, найбагатших ОТГ округу № 19”.У Головненській громадітеж знову балотуватиметься на голову. “Дуже втішений, що Микола Васильович дав на це свою згоду. Ми з ним працюємо довгий час і об’їхали разом усі села. Входження Згоранської сільради до Головненської - це розширення перспектив розвитку Головненської громади і на це треба зважати”, - запевнив обранець.Голова Любомльської міської ОТГзауважив, що тричі балотувався на міського голову й тричі здобував перемогу. Більше того, щоразу рівень довіри до нього збільшувався. “Шість років нашої співпраці були продуктивними з Романом Васильовичем. У нашій області Роману йому - рівних немає. Знаю, що в нього одна з наймолодших і найсильніших команд в області”, - висловив своє переконання нардеп Ігор Гузь.Депутат зауважив, що у громад сьогодні намагаються забрати певні повноваження. І тепер завдання парламентарів, у тому числі від команди “За майбутнє”, – не дати їх забрати, а навпаки — додати повноважень. “Ми свого часу дуже правильно закцентували і Вишнівська громада довела всім, що вона існує, має здобутки, перспективу. Тому наше завдання – не проспати ці два місяці, підтримати команду кандидатів від “За майбутнє” і попрацювати, аби Вишнівська громада була самостійною і мала своє майбутнє з”, - наголосив Ігор Гузь.На Іваничівщині форуми відбулися у Поромівській, Іваничівській та Павлівській ОТГ.У Поромівський громаді нардеп із нинішнім головою, кандидатуру якого він підтримує на посаду голови, представили команду однодумців. “25 років село нікому не було потрібне, реформа об’єднання в громади дала свій позитивний результат і це відчула Поромівська ОТГ. Латали не тільки “дірки”, а й те, що нам дісталося, робили багато хороших справ”, - розповів Євгеній Недищук і запевнив, що у нього ще багато планів, які він прагне реалізувати за час своєї наступної каденції на посаді голови.Нинішній голова Іваничівської ОТГповідомив, що не балотуватиметься ще раз на займану посаду і підтримує, як і нардеп,“Ще декілька років тому існував стереотип, що молодий – значить недосвідчений, несерйозний. А де ж цей досвід здобувати? З нього ростуть ноги трудової міграції молоді. Настав час стереотип ламати. Довкола – молоді, прогресивні люди, які хочуть працювати, зробити свою громаду кращою, безпечною та комфортною для життя. Як представник молодіжного крила нашої громади, як журналіст місцевого видання, скажу, що ми будемо підтримувати Миколу Пасевича – у нього великий багаж знань, незважаючи на молодий вік. Молодь - рушійна сила, молодь керує світом і молодь за майбутнє”, - сказала редакторка районного видання “Колос”У Павлівській громаді під час зустрічі з прихильниками політсили, народний депутат Ігор Гузь розповів, що підтримуватиме на місцевих виборах кандидатуру, який вже чотири роки успішно керує в ОТГ.“Павлівська громада, її голова, - вони підтвердять, що відчули переваги об’єднання. До створення ОТГ грошей вистачало мало на що. Амбулаторія, адміністративний офіс, стадіон - це все на моїх очах будувалося. Тепер головне – не дати згорнути децентралізацію”, - пояснив парламентар.Форуми «За майбутнє» найближчим часом відбудуться і в інших громадах округу № 19.