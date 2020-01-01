У ставку на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 10:34
У місцевому ставку в селі Прохід Ратнівського району виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на власні джерела.
Відомо, що тіло чоловіка знайшли вчора, 25 серпня, у ставку, який знаходиться за школою.
Померлий - місцевий житель, 1963 року народження.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на власні джерела.
Відомо, що тіло чоловіка знайшли вчора, 25 серпня, у ставку, який знаходиться за школою.
Померлий - місцевий житель, 1963 року народження.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Фото ілюстративне
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