У ставку на Волині втопився чоловік





Про це повідомляють



Відомо, що тіло чоловіка знайшли вчора, 25 серпня, у ставку, який знаходиться за школою.



Померлий - місцевий житель, 1963 року народження.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місцевому ставку в селі Прохід Ратнівського району виявили тіло чоловіка.Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на власні джерела.Відомо, що тіло чоловіка знайшли вчора, 25 серпня, у ставку, який знаходиться за школою.Померлий - місцевий житель, 1963 року народження.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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