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У ставку на Волині втопився чоловік

У ставку на Волині втопився чоловік
У місцевому ставку в селі Прохід Ратнівського району виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на власні джерела.

Відомо, що тіло чоловіка знайшли вчора, 25 серпня, у ставку, який знаходиться за школою.

Померлий - місцевий житель, 1963 року народження.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

Фото ілюстративне

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Теги: Прохід, утоплення, Волинь, ставок
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