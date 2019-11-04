Смертельна аварія у Рожищенському районі: просять опізнати загиблого





Про це повідомляє



За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди чоловік загинув.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого пішохода. Громадянам, котрим відома будь-яка інформація про постраждалого, прохання звертатися за телефонами: 80502408184 або 102.



Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 25 серпня на автодорозі поблизу села Крижівка Рожищенського району Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Особу загиблого пішохода встановлюють.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди чоловік загинув.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого пішохода. Громадянам, котрим відома будь-яка інформація про постраждалого, прохання звертатися за телефонами: 80502408184 або 102.

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