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Смертельна аварія у Рожищенському районі: просять опізнати загиблого

Смертельна аварія у Рожищенському районі: просять опізнати загиблого
Ввечері 25 серпня на автодорозі поблизу села Крижівка Рожищенського району Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Особу загиблого пішохода встановлюють.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого пішохода. Громадянам, котрим відома будь-яка інформація про постраждалого, прохання звертатися за телефонами: 80502408184 або 102.

Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.



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Теги: аварія, загибель, опізнання, Волинь
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