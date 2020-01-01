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Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО

Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Днями у Боратинській громаді відбувся автофестиваль.

Про це повідомляє пресслужба громади.

Головною умовою була наявність транспортного засобу у слухачів, який би забезпечував особистий простір і допомагав дотримуватись вимог карантину. На «безпечний» фестиваль завітали понад 200 автівок, тож фактично вся локація за спорткомплексом у Боратині була зайнята.

Автофестиваль зберіг традиційну концепцію заходу – дійство розпочалося із відеопривітання сільського голови Сергія Яручика, з екрану також лунали музичні виступи та кліпи від колективів Боратинської громади. Однак цього разу головними героями свята стали пересічні мешканці – у рамках фестивалю відбулася прем’єра кінострічки про людей громади. Майже чотиригодинний фільм вмістив сюжети про героїв 12 номінацій: «Я СПІВАЮ!», «МАЙСТЕР ГРОМАДИ», «КОНДИТЕР ГРОМАДИ», «ВІЗАЖИСТ ГРОМАДИ» «ЕКСКЛЮЗИВ ГРОМАДИ», «ПАСІЧНИК ГРОМАДИ», «МОЛОЧАР ГРОМАДИ», «САДІВНИК ГРОМАДИ», «СПОРТ ГРОМАДИ», «ЗОЛОТЕ КОХАННЯ ЗІ СРІБЛОМ НА СКРОНЯХ», «СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ», «АГРАРІЙ ГРОМАДИ».

Пропонуємо переглянути найяскравіші моменти автофестивалю Боратинської громади.

Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО
Під Луцьком влаштували автофестиваль. ФОТО

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Теги: автофестиваль, Боратин
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