«Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям
Сьогодні, 11:45
27 серпня о 18.00 на Театральному майдані Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям «Янголам в білих халатах».
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Учасники концерту: заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець, Тетяна Ярошик та Spivanochka Show, зразковий вокально-хоровий колектив «Перлинка» Палацу учнівської молоді м. Луцьк (керівник Наталія Троцюк).
Тож запрошують долучитися до заходу, своєю присутністю висловити підтримку та вдячність медичним працівникам за їхню самовіддану та жертовну працю в умовах пандемії.
Автор ідеї – Сергій Скулинець.
Захід відбудеться за підтримки Волинської обласної ради та Луцької міської ради з дотримання усіх карантинних вимог.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Учасники концерту: заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець, Тетяна Ярошик та Spivanochka Show, зразковий вокально-хоровий колектив «Перлинка» Палацу учнівської молоді м. Луцьк (керівник Наталія Троцюк).
Тож запрошують долучитися до заходу, своєю присутністю висловити підтримку та вдячність медичним працівникам за їхню самовіддану та жертовну працю в умовах пандемії.
Автор ідеї – Сергій Скулинець.
Захід відбудеться за підтримки Волинської обласної ради та Луцької міської ради з дотримання усіх карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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