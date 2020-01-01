«Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Учасники концерту: заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець, Тетяна Ярошик та Spivanochka Show, зразковий вокально-хоровий колектив «Перлинка» Палацу учнівської молоді м. Луцьк (керівник Наталія Троцюк).



Тож запрошують долучитися до заходу, своєю присутністю висловити підтримку та вдячність медичним працівникам за їхню самовіддану та жертовну працю в умовах пандемії.



Автор ідеї – Сергій Скулинець.











Захід відбудеться за підтримки Волинської обласної ради та Луцької міської ради з дотримання усіх карантинних вимог.

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