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Сім'ї атовця з Волині надали молодіжний кредит на житло

Сім'ї атовця з Волині надали молодіжний кредит на житло
25 серпня у Володимир-Волинській міській раді відбулося засідання комісії, під час якого шляхом жеребкування сім'ї – учаснику програми надали можливість отримати молодіжний кредит на житло.

Про це йдеться на сайті міської ради Володимира.

Міською цільовою програмою «Житло для молоді» передбачено надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

На ці потреби передбачили 484 тисячі гривень з міського бюджету, ще 116 тисяч гривень – з Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

На початку засідання обговорювалась можливість розділити передбачені на кредитування кошти на дві сім’ї. Однак учасники програми шляхом голосування прийняли рішення про те, що ця сума надаватиметься одній із сімей, оскільки згідно умов кредитування складно буде знайти квартиру в стислі терміни, маючи кредит у 300 тисяч гривень. Житло має бути збудоване не більше ніж 20 років чи реконструйоване не більше ніж 15 років тому.

Шанс на отримання кредиту учасники одержали шляхом жеребкування. У результаті можливість отримати кредитні кошти на придбання житла отримала сім’я учасника АТО із Володимира-Волинського.

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Теги: Володимир, молодіжний кредит, сім'я атовця
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