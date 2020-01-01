вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі

Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі
Поліція вже встановили особу пішохіда, який загинув внаслідок аварії поблизу села Крижівка Рожищенського району.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Зауважують, що загиблий – 62-річний житель цього ж району.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода.

За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, загибель, опізнання, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі
Сьогодні, 12:26
На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували
Сьогодні, 12:08
Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»
Сьогодні, 11:58
«Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям
Сьогодні, 11:45
Сім'ї атовця з Волині надали молодіжний кредит на житло
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Смертельна аварія у Рожищенському районі: просять опізнати загиблого Смертельна аварія у Рожищенському районі: просять опізнати загиблого
Сьогодні, 10:47
На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина
02 березень, 10:58
На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих
14 січень, 11:43
В аварії на Волині загинув священник: без батька залишилося шестеро дітей В аварії на Волині загинув священник: без батька залишилося шестеро дітей
09 січень, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували
Сьогодні, 12:08
 0
Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»
Сьогодні, 11:58
 0
«Янголам в білих халатах»: у центрі Луцька відбудеться концерт-подяка лікарям
Сьогодні, 11:45
 0
Сім'ї атовця з Волині надали молодіжний кредит на житло
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8