Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі
Сьогодні, 12:26
Поліція вже встановили особу пішохіда, який загинув внаслідок аварії поблизу села Крижівка Рожищенського району.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважують, що загиблий – 62-річний житель цього ж району.
Нагадаємо, ввечері 25 серпня Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода.
За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважують, що загиблий – 62-річний житель цього ж району.
Нагадаємо, ввечері 25 серпня Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода.
За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік загинув.
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