Встановили особу загиблого в аварії у Рожищенському районі





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Зауважують, що загиблий – 62-річний житель цього ж району.



Нагадаємо, ввечері 25 серпня Mersedes-Sprinter на смерть збив пішохода.



За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди чоловік загинув.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція вже встановили особу пішохіда, який загинув внаслідок аварії поблизу села Крижівка Рожищенського району.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зауважують, що загиблий – 62-річний житель цього ж району.Нагадаємо, ввечері 25 серпня Mersedes-SprinterЗа кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Під час роз’їзду із зустрічним транспортом водій допустив наїзд на пішохода, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди чоловік загинув.

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