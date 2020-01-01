Волинянин, який переправив нелегалів у Польщу, сяде у тюрму

переправлення двох громадян Туреччини у Польщу, втрапив за ґрати на сім років.



Про це повідомляє прессслужба прокуратури у Волинській області.



Як повідомлялося раніше, 15 вересня 2019 року уродженець Узбекистану, а нині мешканець Волині, організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.



Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річний волинянин, який організував незаконневтрапив за ґрати на сім років.Про це повідомляє прессслужба прокуратури у Волинській області.Як повідомлялося раніше, 15 вересня 2019 року уродженець Узбекистану, а нині мешканець Волині, організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію