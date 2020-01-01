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Волинянин, який переправив нелегалів у Польщу, сяде у тюрму

Волинянин, який переправив нелегалів у Польщу, сяде у тюрму
27-річний волинянин, який організував незаконне переправлення двох громадян Туреччини у Польщу, втрапив за ґрати на сім років.

Про це повідомляє прессслужба прокуратури у Волинській області.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня 2019 року уродженець Узбекистану, а нині мешканець Волині, організував переправлення двох громадян Туреччини у Республіку Польща поза пунктами пропуску, узявши з кожного з них за це 1000 євро.

Обох нелегалів вночі 16 вересня 2019 затримали неподалік кордону у Польщі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Польща, нелегали, суд, волинянин
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