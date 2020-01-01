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62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми

62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Працівники Ківерцівського відділу поліції виявили та вилучили плантацію конопель у жительки району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Вчора пообіді дільничні офіцери поліції виявили плантацію конопель на території домогосподарства жительки одного з сіл Ківерцівського району. 62-річна жінка вирощувала майже 50 кущів забороненої рослини.

Усе вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактом незаконного вирощування конопель поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8 тис 500 грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми

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Теги: КІверцівський район, посів конопель, заборонені рослини
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