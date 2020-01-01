62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:30
Працівники Ківерцівського відділу поліції виявили та вилучили плантацію конопель у жительки району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Вчора пообіді дільничні офіцери поліції виявили плантацію конопель на території домогосподарства жительки одного з сіл Ківерцівського району. 62-річна жінка вирощувала майже 50 кущів забороненої рослини.
Усе вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактом незаконного вирощування конопель поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8 тис 500 грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Вчора пообіді дільничні офіцери поліції виявили плантацію конопель на території домогосподарства жительки одного з сіл Ківерцівського району. 62-річна жінка вирощувала майже 50 кущів забороненої рослини.
Усе вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактом незаконного вирощування конопель поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8 тис 500 грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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