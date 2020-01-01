Луцький ЦНАП продовжив карантин через коронавірус
Сьогодні, 13:04
У луцькому Центрі надання адміністративних послуг продовжили карантин ще на один день через коронавірус.
Про це Суспільному телефоном розповіла директорка установи Лариса Карп'як.
Карантин у ЦНАПі продовжили, бо ще не всі працівники отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус.
"До кінця дня очікуємо усі результати", - каже директорка.
Зі слів Лариси Карп'як, установа продовжує надавати громадян термінові адмінпослуги.
"В приміщення нікого не пускаємо, але через стіл у дверях видаємо паспорта. Приймаємо документи на виписку померлих, якщо комусь треба терміново зареєструвати місце проживання", - зауважила Лариса Карп'як.
Нагадаємо, 20 серпня на COVID-19 у ЦНАПі захворів працівник, який стояв на рецепції. Усіх працівників, які з ним контактували, поділили на дві групи та протестували. У першій групі коронавірус ні в кого не виявили. Наразі в установі чекають на результати другої групи працівників.
Станом на 26 серпня, каже Лариса Карп'як, четверо працівників на лікарняному.
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Про це Суспільному телефоном розповіла директорка установи Лариса Карп'як.
Карантин у ЦНАПі продовжили, бо ще не всі працівники отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус.
"До кінця дня очікуємо усі результати", - каже директорка.
Зі слів Лариси Карп'як, установа продовжує надавати громадян термінові адмінпослуги.
"В приміщення нікого не пускаємо, але через стіл у дверях видаємо паспорта. Приймаємо документи на виписку померлих, якщо комусь треба терміново зареєструвати місце проживання", - зауважила Лариса Карп'як.
Нагадаємо, 20 серпня на COVID-19 у ЦНАПі захворів працівник, який стояв на рецепції. Усіх працівників, які з ним контактували, поділили на дві групи та протестували. У першій групі коронавірус ні в кого не виявили. Наразі в установі чекають на результати другої групи працівників.
Станом на 26 серпня, каже Лариса Карп'як, четверо працівників на лікарняному.
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