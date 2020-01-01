Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 серпня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



З 9:00-17:00. с.Кладнів, с.Орані.



Горохівський район



З 09:00-17:00. с. Печихвости башня, с.Підбереззя СКЗ, школа, млин, дитячий садочок, Укртелеком, амбулаторія, АТС Сільська Рада ФОП Шевчук, ФОП Кудлаюк, ПРАТ Ковельмолоко, с. Печихвости вул. Секлієва, Стрілецька, Видумка, Ценральна, Бойка, Горохівська

с. Підбереззя вул. Столярчука, Приозерна, Зелена, Козятинська, Громиш, Лемешівська, Центальна, с. Стрільче вул. Північна.



Іваничівський район



З 09:30 – 16:30. с. Соснина, вул. Б. Хмельницького.



З 10:00 – 17:00. ФОП Вакула, ФОП Романюк, с. Грушів – частково, с. Трубки – повністю, с. Кучків – повністю, ФОП Шалапай, ФОП Швець, школа, клуб, АТ Укрпошта, ФОП Костюк, ФОП Дорошук, Київстар, ФОП Поліщук, ФОП Шевчик – млин, ФОП Лисак, ФОП Тарасюк, ФОП Джура, ФАП, ФГ «Соснина-М», с.Литовеж – частково.



Камінь-Каширський район



З 10:00 – 13:00. Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів), м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул. 1-го Травня, вул. Ватутіна, вул. Затишна, пров. Затишний, пров. Авторемонтний, вул. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького, пров. Пушкіна.



З 09:40 – 17:00. Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин), с. Запруддя, вул. Яблунева, вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.



Ківерцівський район



З 9:00-17:00. С. Хорлупи, вул.Зелена, ФОП Люшук Н.С. – магазин, ФОП Демчук А.В. – магазин, ФОП Забожчук О.А. – магазин, с. Озеро, вул. Мирна, вул. Л. Українки, вул. Шевченка, вул. М. Олексюка.



Ковельський район



З 9:00-17:00. Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської ради, с. Уховецьк, Управління освіти виконавчого комітету, Ковельської міської ради, «Волиньгаз», ФОП Коляда О.В, ФОП Кирилюк З.Ю, Підприємство теплових мереж «Ковельтепло», М. Ковель, Приватне акціонерне товариство «Ковельські ковбаси», Дочірнє підприємство «Укравтогаз», національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», М. Ковель, Релігійнагромада «Живоносне джерело» Українськоїправославної церкви

ФОП Киденько О. М., Комунальне некомерційнепідприємство МТМО, Ковельськоїміської ради Волинської області, Велицька сільська рада, Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря», ФОП Польчук А.Ф, Селянське (фермерське) господарство «Колос», Св'ято - Різдво - Богородична громада УПЦ с. Велицьк, Волинська дирекція АТ «Укрпошта», с. Кухарі, м. Ковель, с. Велицьк.



Локачинський район



З 9:00-17:00. с. Привітне, вул. Центральна, вул. 1-го Травня, АТС, ФОП Каліщук, с. Кисилин, вул. 40-річчя Перемоги.



місто Луцьк



З 13:30-17:00. Бібліотека, вв-2, Музей, вв-1, Дитячий садок №2, вул. Будівельників, 11.



Луцький район



З 09:30 – 17:00. ФОП Гордійчук О.А. - Зерносклад №2, ПП Линчук Руслана Павлівна – кіоск, Релігійна громада церкви ЄХБ «Вефіль» - Молит. Будинок, с. Тарасово вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг» – Магазин, Лаврівська сільська рада – Амбулаторія, Полонківське споживче товариство - Магазин №1, СГПП «Лаврів» – Склад, ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар, ФОП Безух П. А. – Млин, с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30.



Любомльський та Шацький райони



З 9:00-17:00. м. Любомль, с. Сокіл, м. Любомль, вул. Паркова, Весняна, 8 Березня, Червоної Армії, ФОП Міщук Валерій Васильович, Любомльське споживче товариство, П-ць Дубій Надія Арсентіївна, ФОП Трачук Руслан Миколайович, СТО, Магазин «Володимирський, м. Любомль вул. Володимирська, Машівська, Залізнична, пров. Вишнівський, Смт. Шацьк вул. Промислова.



місто Нововолинськ



З 9:00-17:00. М. Нововолинськ: вул. Молодіжна, 42, вул. Козацька 16-36, 13-15, Вул. Волинська 47, 28-42, Вул. Гайдара 1-21, 2-16, Вул. Лугова 1, 3, 6, 8, Вул. Котляревського 1-11, 6, 10.



Рожищенський район



З 9:00-17:00. с. Пожарки (повністю), с. Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб), вул. Л. Українки, І. Франка, Садова, с. Тристень (повністю), с. Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада, ветдільниця, лікарня, магазини, с. Кияж (школа), с. Ворончин (ФАП, пилорама), с. Доросині, вул. Фріда, Шкільна, Миру, Л. Українки, с. Кияж, вул. Набережна, Тиха, Миру с. Ворончин, вул. Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності, с. Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна, с. Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ), вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги, магазин, овочесховище, ФОП Ніколайчук В.П., АЗС Аветра, Приватне автотранспортне підприємство «Наін», ФОП Дмитрук П.М., ФОП Власюк С.С., Ветлікарня, ТзОВ «Древпромсервіс», МПП «Дельта», П-ць Шинкарук А.В., П-ць Меліс П.В., П-ць Семенюк А.А., стадіон, Дмитроца Д.А., м. Рожище, вул. Польова, Виговського, Гранична, Толстого, Шведа, Трудова, Курбаса, Гагаріна, Б. Хмельницького, Магазин, сільська рада, церква, с. Кобче.



Старовижівський район



З 10:00-17:00. Школа, Аптека, Магазин, Будинок пристарілих, Відділення звязку, Лікарня, Млин, с. Кримне, вул:1Травня, Радянська, Набережна, Незалежності, Центральна.



Турійський район



З 10:00-16:30. Лікарня, ренгент кабінет, тер центр- гол. корпус, їдальня, адмінприміщення, інкубаторна, ФОП Стасюк О.М.- пекарня, ТОВ «АСТЕЛІТ»- СМЗ, с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Ставкова, Б.Хмельницького.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».З 9:00-17:00. с.Кладнів, с.Орані.З 09:00-17:00. с. Печихвости башня, с.Підбереззя СКЗ, школа, млин, дитячий садочок, Укртелеком, амбулаторія, АТС Сільська Рада ФОП Шевчук, ФОП Кудлаюк, ПРАТ Ковельмолоко, с. Печихвости вул. Секлієва, Стрілецька, Видумка, Ценральна, Бойка, Горохівськас. Підбереззя вул. Столярчука, Приозерна, Зелена, Козятинська, Громиш, Лемешівська, Центальна, с. Стрільче вул. Північна.З 09:30 – 16:30. с. Соснина, вул. Б. Хмельницького.З 10:00 – 17:00. ФОП Вакула, ФОП Романюк, с. Грушів – частково, с. Трубки – повністю, с. Кучків – повністю, ФОП Шалапай, ФОП Швець, школа, клуб, АТ Укрпошта, ФОП Костюк, ФОП Дорошук, Київстар, ФОП Поліщук, ФОП Шевчик – млин, ФОП Лисак, ФОП Тарасюк, ФОП Джура, ФАП, ФГ «Соснина-М», с.Литовеж – частково.З 10:00 – 13:00. Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів), м. Камінь-Каширський, вул. Комарова, вул. 1-го Травня, вул. Ватутіна, вул. Затишна, пров. Затишний, пров. Авторемонтний, вул. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького, пров. Пушкіна.З 09:40 – 17:00. Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин), с. Запруддя, вул. Яблунева, вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.З 9:00-17:00. С. Хорлупи, вул.Зелена, ФОП Люшук Н.С. – магазин, ФОП Демчук А.В. – магазин, ФОП Забожчук О.А. – магазин, с. Озеро, вул. Мирна, вул. Л. Українки, вул. Шевченка, вул. М. Олексюка.З 9:00-17:00. Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської ради, с. Уховецьк, Управління освіти виконавчого комітету, Ковельської міської ради, «Волиньгаз», ФОП Коляда О.В, ФОП Кирилюк З.Ю, Підприємство теплових мереж «Ковельтепло», М. Ковель, Приватне акціонерне товариство «Ковельські ковбаси», Дочірнє підприємство «Укравтогаз», національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», М. Ковель, Релігійнагромада «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Киденько О. М., Комунальне некомерційнепідприємство МТМО, Ковельськоїміської ради Волинської області, Велицька сільська рада, Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря», ФОП Польчук А.Ф, Селянське (фермерське) господарство «Колос», Св'ято - Різдво - Богородична громада УПЦ с. Велицьк, Волинська дирекція АТ «Укрпошта», с. Кухарі, м. Ковель, с. Велицьк.З 9:00-17:00. с. Привітне, вул. Центральна, вул. 1-го Травня, АТС, ФОП Каліщук, с. Кисилин, вул. 40-річчя Перемоги.З 13:30-17:00. Бібліотека, вв-2, Музей, вв-1, Дитячий садок №2, вул. Будівельників, 11.З 09:30 – 17:00. ФОП Гордійчук О.А. - Зерносклад №2, ПП Линчук Руслана Павлівна – кіоск, Релігійна громада церкви ЄХБ «Вефіль» - Молит. Будинок, с. Тарасово вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг» – Магазин, Лаврівська сільська рада – Амбулаторія, Полонківське споживче товариство - Магазин №1, СГПП «Лаврів» – Склад, ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар, ФОП Безух П. А. – Млин, с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30.З 9:00-17:00. м. Любомль, с. Сокіл, м. Любомль, вул. Паркова, Весняна, 8 Березня, Червоної Армії, ФОП Міщук Валерій Васильович, Любомльське споживче товариство, П-ць Дубій Надія Арсентіївна, ФОП Трачук Руслан Миколайович, СТО, Магазин «Володимирський, м. Любомль вул. Володимирська, Машівська, Залізнична, пров. Вишнівський, Смт. Шацьк вул. Промислова.З 9:00-17:00. М. Нововолинськ: вул. Молодіжна, 42, вул. Козацька 16-36, 13-15, Вул. Волинська 47, 28-42, Вул. Гайдара 1-21, 2-16, Вул. Лугова 1, 3, 6, 8, Вул. Котляревського 1-11, 6, 10.З 9:00-17:00. с. Пожарки (повністю), с. Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб), вул. Л. Українки, І. Франка, Садова, с. Тристень (повністю), с. Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада, ветдільниця, лікарня, магазини, с. Кияж (школа), с. Ворончин (ФАП, пилорама), с. Доросині, вул. Фріда, Шкільна, Миру, Л. Українки, с. Кияж, вул. Набережна, Тиха, Миру с. Ворончин, вул. Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності, с. Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна, с. Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ), вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги, магазин, овочесховище, ФОП Ніколайчук В.П., АЗС Аветра, Приватне автотранспортне підприємство «Наін», ФОП Дмитрук П.М., ФОП Власюк С.С., Ветлікарня, ТзОВ «Древпромсервіс», МПП «Дельта», П-ць Шинкарук А.В., П-ць Меліс П.В., П-ць Семенюк А.А., стадіон, Дмитроца Д.А., м. Рожище, вул. Польова, Виговського, Гранична, Толстого, Шведа, Трудова, Курбаса, Гагаріна, Б. Хмельницького, Магазин, сільська рада, церква, с. Кобче.З 10:00-17:00. Школа, Аптека, Магазин, Будинок пристарілих, Відділення звязку, Лікарня, Млин, с. Кримне, вул:1Травня, Радянська, Набережна, Незалежності, Центральна.З 10:00-16:30. Лікарня, ренгент кабінет, тер центр- гол. корпус, їдальня, адмінприміщення, інкубаторна, ФОП Стасюк О.М.- пекарня, ТОВ «АСТЕЛІТ»- СМЗ, с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Ставкова, Б.Хмельницького.

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