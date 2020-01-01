За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства

У період з 17 по 25 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 20 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, сумарно на порушників склали 19 протоколів і оформили один акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, – повідомляє рибпатруль.«За даний період на порушників наклали 306 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 498 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 3 кг водних біоресурсів. Також вилучили десять одиниць заборонених знарядь лову та ще п’ять – за актами безгосподарського майна», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»Для прикладу, 18 серпня рибпатрульні викрили грубе порушення правил рибальства. Громадянин здійснював вилов риби лісковою сіткою. Інцидент стався під час рибоохоронного рейду на річку Турія, поблизу села Гішин Ковельського району Волинської області.На особу оформили адмінпротокол. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.21 серпня в ході рибоохоронної роботи на ринках смт Любешів та місті Камінь-Каширський Волинської області виявили порушення. Так, двоє громадян здійснювали продаж незаконних знарядь. Зокрема, у порушників вилучили 2 одиниці мисинових сіток.