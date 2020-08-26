У поліцію Волині запрошують на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це



Пропонують такі посади:



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (м.Луцьк) – одна вакантна посада (грошове забезпечення від 11 800 грн.)



Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантну посаду поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 08.09.2020.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ – дві вакантних посади (грошове забезпечення від 9 800 грн.):



– поліцейського відділення № 1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;



– поліцейського відділення № 1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.



ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – дві вакантних посади (грошове забезпечення від 10 800 грн.):



– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області – 1;



– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1.



Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантні посади поліцейського роти конвойної служби та помічника чергового сектору реагування патрульної поліції в територіальних підрозділах Головного управління Національної поліції у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 22.09.2020.



У ГУНП Волині працівникам пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;

- перспективу кар’єрного зростання;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua .



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.Про це йдеться на сайті Нацполіції у Волинській області.Пропонують такі посади:ГУНП у Волинській області (м.Луцьк) – одна вакантна посада (грошове забезпечення від 11 800 грн.)Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантну посаду поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 08.09.2020.– дві вакантних посади (грошове забезпечення від 9 800 грн.):– поліцейського відділення № 1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;– поліцейського відділення № 1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.– дві вакантних посади (грошове забезпечення від 10 800 грн.):– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області – 1;– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1.Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантні посади поліцейського роти конвойної служби та помічника чергового сектору реагування патрульної поліції в територіальних підрозділах Головного управління Національної поліції у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 22.09.2020.У ГУНП Волині працівникам пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайтіДовідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію