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У поліцію Волині запрошують на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ

У поліцію Волині запрошують на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Про це йдеться на сайті Нацполіції у Волинській області.

Пропонують такі посади:

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (м.Луцьк) – одна вакантна посада (грошове забезпечення від 11 800 грн.)

Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантну посаду поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 08.09.2020.

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ – дві вакантних посади (грошове забезпечення від 9 800 грн.):

– поліцейського відділення № 1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;

– поліцейського відділення № 1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.

ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – дві вакантних посади (грошове забезпечення від 10 800 грн.):

– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області – 1;

– помічника чергового сектору реагування патрульної поліції Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1.

Термін прийому документів, що подаються для участі в конкурсі на вакантні посади поліцейського роти конвойної служби та помічника чергового сектору реагування патрульної поліції в територіальних підрозділах Головного управління Національної поліції у Волинській області, розпочався з 26.08.2020 по 22.09.2020.

У ГУНП Волині працівникам пропонують:
- високу заробітну плату;
- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;
- перспективу кар’єрного зростання;
- можливість підвищити освітній рівень;
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;
- дружню команду;
- стабільну роботу.

Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).

Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua .

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected]

Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1


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Теги: Волинь, поліція, вакантні посади
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