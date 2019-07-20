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Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України
Національний банк України ввів до обігу пам’ятну монету «День пам’яті полеглих захисників України» номіналом 10 гривень.

Запустили її 26 серпня, напередодні Дня пам’яті полеглих захисників України, який відзначають 29 серпня – повідомляють на сайті НБУ.

«Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю», — йдеться у повідомленні.

На аверсі монети угорі півколом розміщено напис «Україна», малий Державний Герб України, по обидва боки від нього вказано рік карбування – 2020, нижче ліворуч – номінал 10 гривень. На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, що символізує Україну: унизу пелюстка – сльоза з тамгою – Крим, праворуч дві зігнуті пелюстки – Донецької і Луганської областей.

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України


«У центрі зображено алегоричну композицію – поле соняшників, що здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, – великий соняшник із перебитим стеблом», – пишуть на сторінці Нацбанку.

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Теги: День пам'яті, Україна, НБУ, Нацбанк, монета
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