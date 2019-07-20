Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України





Запустили її 26 серпня, напередодні Дня пам’яті полеглих захисників України, який відзначають 29 серпня –



«Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю», — йдеться у повідомленні.



На аверсі монети угорі півколом розміщено напис «Україна», малий Державний Герб України, по обидва боки від нього вказано рік карбування – 2020, нижче ліворуч – номінал 10 гривень. На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, що символізує Україну: унизу пелюстка – сльоза з тамгою – Крим, праворуч дві зігнуті пелюстки – Донецької і Луганської областей.







«У центрі зображено алегоричну композицію – поле соняшників, що здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, – великий соняшник із перебитим стеблом», – пишуть на сторінці Нацбанку.



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