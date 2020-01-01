У Луцьку автохам погрожував муніципалу фізичною розправою
Сьогодні, 15:08
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого чоловік намагався пошкодити мобільний пристрій для фіксації правопорушень та погрожував інспектору з паркування фізичною розправою.
Інцидент трапився сьогодні, 26 серпня, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Однак на місце події прибули працівники патрульної поліції та вгамували автохама, в подальшому склавши на нього адміністративні матеріали за порушення ст. 173 КУпАП.
В свою чергу інспектор з паркування виніс повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на автомобіль порушника.
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Інцидент трапився сьогодні, 26 серпня, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Однак на місце події прибули працівники патрульної поліції та вгамували автохама, в подальшому склавши на нього адміністративні матеріали за порушення ст. 173 КУпАП.
В свою чергу інспектор з паркування виніс повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на автомобіль порушника.
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