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У Луцьку автохам погрожував муніципалу фізичною розправою

У Луцьку автохам погрожував муніципалу фізичною розправою
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого чоловік намагався пошкодити мобільний пристрій для фіксації правопорушень та погрожував інспектору з паркування фізичною розправою.

Інцидент трапився сьогодні, 26 серпня, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Однак на місце події прибули працівники патрульної поліції та вгамували автохама, в подальшому склавши на нього адміністративні матеріали за порушення ст. 173 КУпАП.

В свою чергу інспектор з паркування виніс повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на автомобіль порушника.

У Луцьку автохам погрожував муніципалу фізичною розправою

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Теги: Луцьк, автохам, патрульні
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