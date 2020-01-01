У Луцьку автохам погрожував муніципалу фізичною розправою





Інцидент трапився сьогодні, 26 серпня,



Однак на місце події прибули працівники патрульної поліції та вгамували автохама, в подальшому склавши на нього адміністративні матеріали за порушення ст. 173 КУпАП.



В свою чергу інспектор з паркування виніс повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на автомобіль порушника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого чоловік намагався пошкодити мобільний пристрій для фіксації правопорушень та погрожував інспектору з паркування фізичною розправою.Інцидент трапився сьогодні, 26 серпня, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Однак на місце події прибули працівники патрульної поліції та вгамували автохама, в подальшому склавши на нього адміністративні матеріали за порушення ст. 173 КУпАП.В свою чергу інспектор з паркування виніс повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на автомобіль порушника.

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