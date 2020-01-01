Україна закриває кордони для більшості іноземців
Сьогодні, 15:32
У зв’язку з епідемічної ситуацію в Україні, постійним збільшенням хворих на COVID-19 та з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19 уряд тимчасово заборонив в'їзд іноземців в Україну.
Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабміну 26 серпня.
Однак вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- навчаються в навчальних закладах України;
- проходять військову службу на території України;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.
Відтак, ці обмеження почнуть діяти в 00:00 суботу, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.
Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення продовжити на території України карантин до 31 жовтня.
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Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабміну 26 серпня.
Однак вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- навчаються в навчальних закладах України;
- проходять військову службу на території України;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.
Відтак, ці обмеження почнуть діяти в 00:00 суботу, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.
Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення продовжити на території України карантин до 31 жовтня.
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