Україна закриває кордони для більшості іноземців





Таке рішення прийняли на черговому засіданні



Однак вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:

- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- навчаються в навчальних закладах України;

- проходять військову службу на території України;

- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;

- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.



Відтак, ці обмеження почнуть діяти в 00:00 суботу, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.



Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з епідемічної ситуацію в Україні, постійним збільшенням хворих на COVID-19 та з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19 уряд тимчасово заборонив в'їзд іноземців в Україну.Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабміну 26 серпня.Однак вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;- навчаються в навчальних закладах України;- проходять військову службу на території України;- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.Відтак, ці обмеження почнуть діяти в 00:00 суботу, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення продовжити на території України карантин до 31 жовтня.

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