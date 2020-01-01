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У Княгининку невідомі стріляли у ємність з аміаком

У Княгининку невідомі стріляли у ємність з аміаком
У Княгининку, що поблизу Луцька, невідомі особи пошкодили трубу підприємства, яке займається заморозкою фруктів і ягід. Внаслідок пошкодження трапився витік аміаку. Попередньо відомо, що ушкодження виникло внаслідок пострілу.

Про це виданню «Сила правди» стало відомо з власних джерел.

Події відбулися вночі з 23 на 24 серпня. Невстановлені особи поцілили кулею в трубу, приєднану до ємності з 9 тоннами аміаку. Система повідомила про збій. Співробітнику підприємства вдалося зупинити витік небезпечної речовини і запобігти екологічному лиху. Наступного дня на місце події викликали поліцію.

За словами директорки ТОВ «Дарлісад» Катерини Мартинюк, камери відеоспостереження зафіксували, що аварію спричинили саме зовнішні фактори.

Нині на підприємстві ліквідовують поломку, встановлюють, скільки аміаку потрапило у навколишнє середовище.

Натомість у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області кажуть, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне пошкодження майна.

«Від одного із підприємств у Луцькому районі надійшло повідомлення що пошкоджено трубу, яка під’єднана до металевої ємкості з аміаком. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Внаслідок витоку парів аміаку ніхто із людей не постраждав. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. До проведення перевірки буде залучено екоінспекцію та держпродспоживслужбу, аби з‘ясувати чи була спричинена шкода навколишньому середовищу. Триває досудове слідство», – повідомила спеціалістка сектору комунікацій ГУНП у Волинській області Анна Павловська.

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Теги: аміак, витік, постріли, Княгининок
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