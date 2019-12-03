У центрі Луцька – аварія





Про це



Так, сьогодні, 26 серпня, близько 15 години біля ЦУМу не розминулися два автомобілі – чорний Dodge і сірий Renault.



Автівки зазнали механічних пошкоджень, у однієї з них відлетів бампер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це ВолиньUA інформують очевидці.Так, сьогодні, 26 серпня, близько 15 години біля ЦУМу не розминулися два автомобілі – чорний Dodge і сірий Renault.Автівки зазнали механічних пошкоджень, у однієї з них відлетів бампер.

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