У центрі Луцька – аварія
Сьогодні, 15:51
У центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Так, сьогодні, 26 серпня, близько 15 години біля ЦУМу не розминулися два автомобілі – чорний Dodge і сірий Renault.
Автівки зазнали механічних пошкоджень, у однієї з них відлетів бампер.
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Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Так, сьогодні, 26 серпня, близько 15 години біля ЦУМу не розминулися два автомобілі – чорний Dodge і сірий Renault.
Автівки зазнали механічних пошкоджень, у однієї з них відлетів бампер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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