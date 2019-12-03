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У центрі Луцька – аварія

У центрі Луцька – аварія
У центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це ВолиньUA інформують очевидці.

Так, сьогодні, 26 серпня, близько 15 години біля ЦУМу не розминулися два автомобілі – чорний Dodge і сірий Renault.

Автівки зазнали механічних пошкоджень, у однієї з них відлетів бампер.

У центрі Луцька – аварія
У центрі Луцька – аварія
У центрі Луцька – аварія

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Теги: Аварія, Луцьк, ДТП, дорога
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