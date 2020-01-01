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Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Кабінет міністрів України на засіданні сьогодні, 26 серпня, ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.

Так, зокрема, прийняли рішення щодо призначення:

Жмака Володимира Миколайовича — головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця”;

Прокопчука Єгора Олександровича — головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Шевчук Юлії Іванівни — першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Михайлова Олексія Сергійовича — заступником голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

Також уряд прийняв рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА та Сергійчука Сергія Івановича — головою Черкаської ОДА, і погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА.

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Теги: Кабмін, уряд, кадри, рішення
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