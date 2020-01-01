Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Сьогодні, 16:19
Кабінет міністрів України на засіданні сьогодні, 26 серпня, ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.
Так, зокрема, прийняли рішення щодо призначення:
— Жмака Володимира Миколайовича — головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця”;
— Прокопчука Єгора Олександровича — головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Шевчук Юлії Іванівни — першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Михайлова Олексія Сергійовича — заступником голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).
Також уряд прийняв рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА та Сергійчука Сергія Івановича — головою Черкаської ОДА, і погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.
Так, зокрема, прийняли рішення щодо призначення:
— Жмака Володимира Миколайовича — головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця”;
— Прокопчука Єгора Олександровича — головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Шевчук Юлії Іванівни — першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Михайлова Олексія Сергійовича — заступником голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).
Також уряд прийняв рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА та Сергійчука Сергія Івановича — головою Черкаської ОДА, і погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України
Сьогодні, 17:00
Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 16:49
Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Сьогодні, 16:19
У центрі Луцька – аварія
Сьогодні, 15:51
У Княгининку невідомі стріляли у ємність з аміаком
Сьогодні, 15:43