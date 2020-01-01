Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

Кабінет міністрів України на засіданні сьогодні, 26 серпня, ухвалив низку кадрових рішень.Про це повідомив представник уряду у парламентіу Facebook.Так, зокрема, прийняли рішення щодо призначення:— головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця”;— головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);— першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);— заступником голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).Також уряд прийняв рішення погодити призначення— головою Кіровоградської ОДА та— головою Черкаської ОДА, і погодити звільненняз посади голови Черкаської ОДА.