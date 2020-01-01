У місті на Волині двох директорів шкіл відзначили за високий рівень готовності у проведенні ЗНО
Сьогодні, 19:18
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти відзначив двох директорів шкіл у Володимирі-Волинському за сумлінну працю під час виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.
У Волинській області до проведення ЗНО були залучені понад 2514 педагогічних та інших працівників, які забезпечували умови для проведення тестувань з 11-ти предметів.
Із Володимира-Волинського за сумлінну працю під час виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України представлено:
- Мосіюка Валерія Івановича, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради
- Костюк Ірину Ростиславівну, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради.
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти відмітив високий рівень готовності навчальних закладів до ЗНО та рівень професійної відповідальності керівників шкіл міста.
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Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.
У Волинській області до проведення ЗНО були залучені понад 2514 педагогічних та інших працівників, які забезпечували умови для проведення тестувань з 11-ти предметів.
Із Володимира-Волинського за сумлінну працю під час виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України представлено:
- Мосіюка Валерія Івановича, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради
- Костюк Ірину Ростиславівну, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради.
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти відмітив високий рівень готовності навчальних закладів до ЗНО та рівень професійної відповідальності керівників шкіл міста.
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