У місті на Волині двох директорів шкіл відзначили за високий рівень готовності у проведенні ЗНО





Про це



У Волинській області до проведення ЗНО були залучені понад 2514 педагогічних та інших працівників, які забезпечували умови для проведення тестувань з 11-ти предметів.



Із Володимира-Волинського за сумлінну працю під час виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України представлено:



- Мосіюка Валерія Івановича, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради



- Костюк Ірину Ростиславівну, директора Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради.



Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти відмітив високий рівень готовності навчальних закладів до ЗНО та рівень професійної відповідальності керівників шкіл міста.

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