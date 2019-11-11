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На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА

На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА
В урочищі Вовчак на Волині тривають зйомки повнометражного фільму "Шлях поколінь" - стрічки про життя волинянки-зв’язкової УПА Ганни Абрамчук із позивним "Зелена".

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Фільм створюють за реальними подіями. Використовують раніше записані інтерв'ю з упівцями Ганною Абрамчук та Степаном Петрашем, - розповів режисер Володимир Сидько. До знімань залучили понад 100 людей.

В урочищі, де відбуваються знімання, була одна з перших повстанських баз підрозділів УПА. Грає волинянку-підпільницю акторка Маргарита Кальченко. "Це наша історія, вона дуже страшна і мені досі моторошно. Сьогодні ми знімаємо катування, це взагалі найважча сцена", - каже акторка.

Відтворювати історичні події допомагає група реконструкторів з міста Ківерці. Картина "Шлях поколінь" - документально-художня, розповідає організатор знімання, військовий журналіст Михайло Ухман. Завершити роботу планують в жовтні.

"Це буде такий собі екшн фільм, головне україномовний. Ми покажемо, що наша армія і наш народ, нам показували, ці всі роки. Що ми вміємо плакати, а насправді ми вміємо воювати", - каже організатор.

Останні день знімання в урочищі Вовчак відбудеться у четвер, далі знімальна група поїде працювати над стрічкою "Шлях поколінь" на Схід, у зону бойових дій.


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Теги: Волинь, зйомки, фільм, історичний фільм
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