На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА

Ганни Абрамчук із позивним "Зелена".



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Фільм створюють за реальними подіями. Використовують раніше записані інтерв'ю з упівцями Ганною Абрамчук та Степаном Петрашем, - розповів режисер Володимир Сидько. До знімань залучили понад 100 людей.



В урочищі, де відбуваються знімання, була одна з перших повстанських баз підрозділів УПА. Грає волинянку-підпільницю акторка Маргарита Кальченко. "Це наша історія, вона дуже страшна і мені досі моторошно. Сьогодні ми знімаємо катування, це взагалі найважча сцена", - каже акторка.



Відтворювати історичні події допомагає група реконструкторів з міста Ківерці. Картина "Шлях поколінь" - документально-художня, розповідає організатор знімання, військовий журналіст Михайло Ухман. Завершити роботу планують в жовтні.



"Це буде такий собі екшн фільм, головне україномовний. Ми покажемо, що наша армія і наш народ, нам показували, ці всі роки. Що ми вміємо плакати, а насправді ми вміємо воювати", - каже організатор.



Останні день знімання в урочищі Вовчак відбудеться у четвер, далі знімальна група поїде працювати над стрічкою "Шлях поколінь" на Схід, у зону бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Вовчак на Волині тривають зйомки повнометражного фільму "Шлях поколінь" - стрічки про життя волинянки-зв’язкової УПАіз позивним "Зелена".Про це повідомляє "Суспільне Волині".Фільм створюють за реальними подіями. Використовують раніше записані інтерв'ю з упівцями Ганною Абрамчук та, - розповів режисер. До знімань залучили понад 100 людей.В урочищі, де відбуваються знімання, була одна з перших повстанських баз підрозділів УПА. Грає волинянку-підпільницю акторка. "Це наша історія, вона дуже страшна і мені досі моторошно. Сьогодні ми знімаємо катування, це взагалі найважча сцена", - каже акторка.Відтворювати історичні події допомагає група реконструкторів з міста Ківерці. Картина "Шлях поколінь" - документально-художня, розповідає організатор знімання, військовий журналіст. Завершити роботу планують в жовтні."Це буде такий собі екшн фільм, головне україномовний. Ми покажемо, що наша армія і наш народ, нам показували, ці всі роки. Що ми вміємо плакати, а насправді ми вміємо воювати", - каже організатор.Останні день знімання в урочищі Вовчак відбудеться у четвер, далі знімальна група поїде працювати над стрічкою "Шлях поколінь" на Схід, у зону бойових дій.

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