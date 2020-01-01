На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Під час нічного відпрацювання з 25 на 26 серпня прикордонних населених пунктів поліцейські офіцери Вишнівської ОТГ спільно із ДІПС (дільничними інспекторами прикордоної служби) ВІПС "Висоцьк" зупинили автомобіль ВАЗ 2108 під керуванням місцевого жителя.
Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області".
В ході огляду транспортного засобу в багажному відділенні знайшли три ящики із тютюновими виробами, а саме - 1500 пачок сигарет, акцизні марки яких містили ознаки підробки.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили.
Вирішують питання про внесення відомостей за ч. 1 ст. 199 КК України.
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Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області".
В ході огляду транспортного засобу в багажному відділенні знайшли три ящики із тютюновими виробами, а саме - 1500 пачок сигарет, акцизні марки яких містили ознаки підробки.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили.
Вирішують питання про внесення відомостей за ч. 1 ст. 199 КК України.
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