вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО

На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Під час нічного відпрацювання з 25 на 26 серпня прикордонних населених пунктів поліцейські офіцери Вишнівської ОТГ спільно із ДІПС (дільничними інспекторами прикордоної служби) ВІПС "Висоцьк" зупинили автомобіль ВАЗ 2108 під керуванням місцевого жителя.

Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області".

В ході огляду транспортного засобу в багажному відділенні знайшли три ящики із тютюновими виробами, а саме - 1500 пачок сигарет, акцизні марки яких містили ознаки підробки.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили.

Вирішують питання про внесення відомостей за ч. 1 ст. 199 КК України.

На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: офіцер громади, контрабанда, ВАЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:30
На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 17:50
На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА
Сьогодні, 17:27
Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України
Сьогодні, 17:00
Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині» Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»
Сьогодні, 11:58
Лучанин розшукує власника ВАЗу, який втік з місця аварії Лучанин розшукує власника ВАЗу, який втік з місця аварії
20 серпень, 11:54
Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками Офіцери двох волинських громад затримали чоловіка з наркотиками
20 серпень, 07:35
На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО
14 серпень, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА
Сьогодні, 17:27
 0
Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України
Сьогодні, 17:00
 0
Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8