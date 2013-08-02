Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло
Сьогодні, 18:45
Напередодні Дня міста двоє нововолинців отримали ордери на житло.
Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.
Власниками помешкань стали Ігор Скоропадський, який перебував на загальній черзі громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, та учасник бойових дій на сході України Микола Кравчук.
Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський розповів, що уже придбали квартири для 5 сімей учасників АТО та Революції Гідності. Також надали комунальне житло 6 сім’ям учасників АТО, а для 1 учасника бойових дій, який нині працює у ВУКГ, виділили службове помешкання.
Микола Кравчук розповідає, що чимало літ віддав шахтарській праці. Майже 20 років працював на Бужанській, тепер – на шахті №1 «Нововолинська». Більше семи місяців був у зоні антитерористичної операції. У новій квартирі проживатиме з дружиною і доньками.
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Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.
Власниками помешкань стали Ігор Скоропадський, який перебував на загальній черзі громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, та учасник бойових дій на сході України Микола Кравчук.
Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський розповів, що уже придбали квартири для 5 сімей учасників АТО та Революції Гідності. Також надали комунальне житло 6 сім’ям учасників АТО, а для 1 учасника бойових дій, який нині працює у ВУКГ, виділили службове помешкання.
Микола Кравчук розповідає, що чимало літ віддав шахтарській праці. Майже 20 років працював на Бужанській, тепер – на шахті №1 «Нововолинська». Більше семи місяців був у зоні антитерористичної операції. У новій квартирі проживатиме з дружиною і доньками.
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