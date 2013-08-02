вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло

Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло
Напередодні Дня міста двоє нововолинців отримали ордери на житло.

Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.

Власниками помешкань стали Ігор Скоропадський, який перебував на загальній черзі громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, та учасник бойових дій на сході України Микола Кравчук.

Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський розповів, що уже придбали квартири для 5 сімей учасників АТО та Революції Гідності. Також надали комунальне житло 6 сім’ям учасників АТО, а для 1 учасника бойових дій, який нині працює у ВУКГ, виділили службове помешкання.

Микола Кравчук розповідає, що чимало літ віддав шахтарській праці. Майже 20 років працював на Бужанській, тепер – на шахті №1 «Нововолинська». Більше семи місяців був у зоні антитерористичної операції. У новій квартирі проживатиме з дружиною і доньками.

Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, житло, учасник АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині двох директорів шкіл відзначили за високий рівень готовності у проведенні ЗНО
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 серпня
Сьогодні, 19:00
Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло
Сьогодні, 18:45
62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:30
На Волині зупинили ВАЗ, в багажнику якого знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Волинська громада придбала житло дитині-сироті Волинська громада придбала житло дитині-сироті
21 червень, 02:25
У Нововолинську можуть знести всі хрущовки У Нововолинську можуть знести всі хрущовки
02 серпень, 2013, 13:15
Водоспад: у Нововолинську через дощ вода лилася з даху на перший поверх Водоспад: у Нововолинську через дощ вода лилася з даху на перший поверх
25 серпень, 23:35
На Волині закрили дитсадок через підозру на спалах коронавірусу На Волині закрили дитсадок через підозру на спалах коронавірусу
25 серпень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині двох директорів шкіл відзначили за високий рівень готовності у проведенні ЗНО
Сьогодні, 19:18
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Учасник бойових дій з Волині отримав ордер на житло
Сьогодні, 18:45
 0
62-річній волинянці, у якої вилучили майже 50 кущів конопель, «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8