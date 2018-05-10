Пригоди українців у Польщі: двоє хлопців побили білоруса та пакистанця в казино





Про це



Останній звернувся зі скаргою, що на нього на вулиці напало четверо підлітків з України. А громадянин Білорусі повідомив поліцію, що його побили і забрали речі в одному з нелегальних ігрових салонів.



Однак під час слідства було встановлено, що двоє іноземців постраждали в нелегальному ігровому закладі. Білорус працював там і до нього прийшов пограти знайомий з Пакистану. Трохи згодом на місці з'явилися власники нелегального закладу: 21-річний та 24-річний громадяни України.



Чоловіки звинуватили білоруса, що він забирає собі гроші з автоматів. За це його побили і відібрали кількасот злотих. Дісталося на горіхи і громадянину Пакистану. Крім грошей, у нього забрали паспорт.



Поліція затримала обох нападників. Згодом вони зізналися в скоєному. За рішенням суду, українців арештували на 3 місяці. За побиття та пограбування їм загрожує до 12 років в'язниці. Крім того, вони відповідатимуть за організацію нелегального бізнесу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі українці побили громадянина Білорусі та відібрали в нього мобільний телефон і готівку. У пакистанця забрали гроші та паспорт.Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Варшави.Останній звернувся зі скаргою, що на нього на вулиці напало четверо підлітків з України. А громадянин Білорусі повідомив поліцію, що його побили і забрали речі в одному з нелегальних ігрових салонів.Однак під час слідства було встановлено, що двоє іноземців постраждали в нелегальному ігровому закладі. Білорус працював там і до нього прийшов пограти знайомий з Пакистану. Трохи згодом на місці з'явилися власники нелегального закладу: 21-річний та 24-річний громадяни України.Чоловіки звинуватили білоруса, що він забирає собі гроші з автоматів. За це його побили і відібрали кількасот злотих. Дісталося на горіхи і громадянину Пакистану. Крім грошей, у нього забрали паспорт.Поліція затримала обох нападників. Згодом вони зізналися в скоєному. За рішенням суду, українців арештували на 3 місяці. За побиття та пограбування їм загрожує до 12 років в'язниці. Крім того, вони відповідатимуть за організацію нелегального бізнесу.

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