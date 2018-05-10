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Пригоди українців у Польщі: двоє хлопців побили білоруса та пакистанця в казино

Пригоди українців у Польщі: двоє хлопців побили білоруса та пакистанця в казино
У Польщі українці побили громадянина Білорусі та відібрали в нього мобільний телефон і готівку. У пакистанця забрали гроші та паспорт.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Варшави.

Останній звернувся зі скаргою, що на нього на вулиці напало четверо підлітків з України. А громадянин Білорусі повідомив поліцію, що його побили і забрали речі в одному з нелегальних ігрових салонів.

Однак під час слідства було встановлено, що двоє іноземців постраждали в нелегальному ігровому закладі. Білорус працював там і до нього прийшов пограти знайомий з Пакистану. Трохи згодом на місці з'явилися власники нелегального закладу: 21-річний та 24-річний громадяни України.

Чоловіки звинуватили білоруса, що він забирає собі гроші з автоматів. За це його побили і відібрали кількасот злотих. Дісталося на горіхи і громадянину Пакистану. Крім грошей, у нього забрали паспорт.

Поліція затримала обох нападників. Згодом вони зізналися в скоєному. За рішенням суду, українців арештували на 3 місяці. За побиття та пограбування їм загрожує до 12 років в'язниці. Крім того, вони відповідатимуть за організацію нелегального бізнесу.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Польща, українці, побиття, ігровий бізнес
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