Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 серпня





У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +17…+19. Вітер південний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-8 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +17…+19. Вітер південний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-8 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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