«Хворим на COVID-19 не вистачає кисню», – керівник волинської обласної лікарні

Олександр Дудар.



У медзакладі хочуть встановити нову спеціалізовану станцію централізованої подачі кисню для підтримки дихання недужих на коронавірус пацієнтів.



Зі слів лікаря, станом на 26 серпня у медзакладі перебуває 64 пацієнти з діагнозом "коронавірус". П'ятеро з них нині у реанімації, двох під'єднали до апарату ШВЛ.



"Наша киснева система тріщить по швах. З тих 64 пацієнтів кисневозалежних, тобто ті, хто знаходяться на масках кисню близько 30. Але, ця цифра варіює від 30 до 40. Ці пацієнти потребують високих потоків кисню", - розповів Олександр Дудар.



Нова станція, яку хочуть облаштували у медзакладі дозволить забезпечити киснем усіх пацієнтів, які потребують кисневої терапії через COVID-19, - каже медик.



"Наступного тижня розпочинається встановлення нової кисневої станції на 10 тонн місткістю, а не на півтори тонни, що зараз є. Це дозволить не возити щодва дня кисень, а зробити запас на 20 днів".



Нагадаємо, на початку пандемії у березні, для "важких" недужих на коронавірус переобладнали лікарняний корпус обласної лікарні в селі Тарасове. На його базі розмістили 177 спеціалізованих ліжок. Реанімаційне відділення розраховане на 12 пацієнтів.



У створеному інфекційному шпиталі в селі Тарасове працює 200 медиків. Виконувач обов’язків керівника лікарні розповів: усі медики, які лікують недужих на коронавірус отримують доплати у повному обсязі, заборгованості немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інфекційному шпиталі обласної клінічної лікарні діє 40 кисневих точок для пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Цього замало, - розповів Суспільному виконувач обов'язків директора медзакладуУ медзакладі хочуть встановити нову спеціалізовану станцію централізованої подачі кисню для підтримки дихання недужих на коронавірус пацієнтів.Зі слів лікаря, станом на 26 серпня у медзакладі перебуває 64 пацієнти з діагнозом "коронавірус". П'ятеро з них нині у реанімації, двох під'єднали до апарату ШВЛ."Наша киснева система тріщить по швах. З тих 64 пацієнтів кисневозалежних, тобто ті, хто знаходяться на масках кисню близько 30. Але, ця цифра варіює від 30 до 40. Ці пацієнти потребують високих потоків кисню", - розповів Олександр Дудар.Нова станція, яку хочуть облаштували у медзакладі дозволить забезпечити киснем усіх пацієнтів, які потребують кисневої терапії через COVID-19, - каже медик."Наступного тижня розпочинається встановлення нової кисневої станції на 10 тонн місткістю, а не на півтори тонни, що зараз є. Це дозволить не возити щодва дня кисень, а зробити запас на 20 днів".Нагадаємо, на початку пандемії у березні, для "важких" недужих на коронавірус переобладнали лікарняний корпус обласної лікарні в селі Тарасове. На його базі розмістили 177 спеціалізованих ліжок. Реанімаційне відділення розраховане на 12 пацієнтів.У створеному інфекційному шпиталі в селі Тарасове працює 200 медиків. Виконувач обов’язків керівника лікарні розповів: усі медики, які лікують недужих на коронавірус отримують доплати у повному обсязі, заборгованості немає.

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