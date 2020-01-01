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«Хворим на COVID-19 не вистачає кисню», – керівник волинської обласної лікарні

«Хворим на COVID-19 не вистачає кисню», – керівник волинської обласної лікарні
В інфекційному шпиталі обласної клінічної лікарні діє 40 кисневих точок для пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Цього замало, - розповів Суспільному виконувач обов'язків директора медзакладу Олександр Дудар.

У медзакладі хочуть встановити нову спеціалізовану станцію централізованої подачі кисню для підтримки дихання недужих на коронавірус пацієнтів.

Зі слів лікаря, станом на 26 серпня у медзакладі перебуває 64 пацієнти з діагнозом "коронавірус". П'ятеро з них нині у реанімації, двох під'єднали до апарату ШВЛ.

"Наша киснева система тріщить по швах. З тих 64 пацієнтів кисневозалежних, тобто ті, хто знаходяться на масках кисню близько 30. Але, ця цифра варіює від 30 до 40. Ці пацієнти потребують високих потоків кисню", - розповів Олександр Дудар.

Нова станція, яку хочуть облаштували у медзакладі дозволить забезпечити киснем усіх пацієнтів, які потребують кисневої терапії через COVID-19, - каже медик.

"Наступного тижня розпочинається встановлення нової кисневої станції на 10 тонн місткістю, а не на півтори тонни, що зараз є. Це дозволить не возити щодва дня кисень, а зробити запас на 20 днів".

Нагадаємо, на початку пандемії у березні, для "важких" недужих на коронавірус переобладнали лікарняний корпус обласної лікарні в селі Тарасове. На його базі розмістили 177 спеціалізованих ліжок. Реанімаційне відділення розраховане на 12 пацієнтів.

У створеному інфекційному шпиталі в селі Тарасове працює 200 медиків. Виконувач обов’язків керівника лікарні розповів: усі медики, які лікують недужих на коронавірус отримують доплати у повному обсязі, заборгованості немає.

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, апарат ШВЛ, кисень, коронавірус
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