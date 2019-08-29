У місті на Волині вшанують пам'ять захисників України





Про це інформують на сайті



Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії. В результаті вторгнення російської армії та тривалих боїв за важливий стратегічний об’єкт Донбасу – місто Іловайськ, підрозділи Збройних сил України зазнали кривавої поразки.



Містян закликають віддати шану вірним синам України, котрі ціною власного життя відстоювали цілісність та незалежність нашої держави.



Панахида за загиблими бійцями та покладання квітів до могил Героїв АТО відбудуться о 12:00 29 серпня у Нововолинську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.Про це інформують на сайті Нововолинської міськради Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії. В результаті вторгнення російської армії та тривалих боїв за важливий стратегічний об’єкт Донбасу – місто Іловайськ, підрозділи Збройних сил України зазнали кривавої поразки.Містян закликають віддати шану вірним синам України, котрі ціною власного життя відстоювали цілісність та незалежність нашої держави.Панахида за загиблими бійцями та покладання квітів до могил Героїв АТО відбудуться о 12:00 29 серпня у Нововолинську.

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