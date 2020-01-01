27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналіст та волонтер Мирослав Ватащук (на фото).
День народження святкують голова спілки художників Волині Володимир Марчук, громадська діячка Ірина Гайдучик та колишній начальник луцької міліції Роман Крохмаль.
27 серпня за православним календарем іменини відзначатимуть чоловіки, які носять імена Аркадій та Феодосій.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У 1859 році свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».
27 серпня 1990 року прийнято рішення Волинським облвиконкомом «про надання в користування споруд, віднесених до пам'яток історії та культури», згідно з яким вірянам повернули комплекс будівель колишнього Святогірського Свято-Успенського православного монастиря в селі Зимне Володимир-Волинського району.
27 серпня 1993 рік – на мітингу, присвяченому відкриттю Волинського державного університету, що відбувся навпроти головного корпусу університету, був закладений камінь фундаменту пам’ятника Шевченкові.
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День народження святкують голова спілки художників Волині Володимир Марчук, громадська діячка Ірина Гайдучик та колишній начальник луцької міліції Роман Крохмаль.
27 серпня за православним календарем іменини відзначатимуть чоловіки, які носять імена Аркадій та Феодосій.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У 1859 році свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».
27 серпня 1990 року прийнято рішення Волинським облвиконкомом «про надання в користування споруд, віднесених до пам'яток історії та культури», згідно з яким вірянам повернули комплекс будівель колишнього Святогірського Свято-Успенського православного монастиря в селі Зимне Володимир-Волинського району.
27 серпня 1993 рік – на мітингу, присвяченому відкриттю Волинського державного університету, що відбувся навпроти головного корпусу університету, був закладений камінь фундаменту пам’ятника Шевченкові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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