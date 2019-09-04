Підготовка до навчального року: волинські патрульні інспектують території, що прилягають до шкіл та садочків





Про це інформує



Зокрема поліцейські звертають увагу на розмітку, наявність/відсутність/стан дорожніх знаків та стан дорожнього покриття.



У результаті таких обстежень поліцейські дадуть оцінку ділянкам поблизу вказаних закладів. А у тих випадках, де знайдуть недоліки, то видадуть вимоги на їх усунення до початку навчального процесу.



У середу, 26 серпня, патрульні оглянули ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягають до територій 29 шкіл та 12 дитячих садочків. Більшість із них не мають недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Однак є й такі, які потребують вдосконалення.



Зокрема серед недоліків є:



- відсутність дорожніх знаків,

- відсутність горизонтальної дорожньої розмітки,

- погана видимість дорожніх знаків.



Про ці факти поліцейські обов’язково повідомлять відповідні органи.



"Працюємо для того, аби діти та школярі, які невдовзі долучаться до навчального процесу, були у безпеці! Також наполегливо просимо батьків нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорозі!", - наголошують патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із завершенням літніх канікул та підготовкою до навчального року, поліцейські відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Волині здійснюють обстеження дорожньої мережі поблизу дитячих та навчальних закладів.Про це інформує пресслужба відомства Зокрема поліцейські звертають увагу на розмітку, наявність/відсутність/стан дорожніх знаків та стан дорожнього покриття.У результаті таких обстежень поліцейські дадуть оцінку ділянкам поблизу вказаних закладів. А у тих випадках, де знайдуть недоліки, то видадуть вимоги на їх усунення до початку навчального процесу.У середу, 26 серпня, патрульні оглянули ділянки вулично-дорожньої мережі, що прилягають до територій 29 шкіл та 12 дитячих садочків. Більшість із них не мають недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Однак є й такі, які потребують вдосконалення.Зокрема серед недоліків є:- відсутність дорожніх знаків,- відсутність горизонтальної дорожньої розмітки,- погана видимість дорожніх знаків.Про ці факти поліцейські обов’язково повідомлять відповідні органи."Працюємо для того, аби діти та школярі, які невдовзі долучаться до навчального процесу, були у безпеці! Також наполегливо просимо батьків нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорозі!", - наголошують патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію