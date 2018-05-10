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У Луцьку просять заборонити стоянку автомобілів на одній з вулиць

У Луцьку просять заборонити стоянку автомобілів на одній з вулиць
У Луцьку просять розглянути можливість встановлення дорожнього знаку «зупинка заборонена» на повороті з проспекту Соборності на вулицю Кравчука.

Звернення зареєстрував на платформі "Відкрите місто" Олександр В., пише Волинь24.

Автор зазначає, що проїзд з проспекту Соборності до вулиці Кравчука (поблизу магазину «Бус маркет») постійно утруднений через паркування автотранспортних засобів.

"Це створює постійні незручності під час проїзду вказаної ділянки. Крім того в цьому ж місці розташований пішохідний перерехід. Тому паркування, хоч і не на короткий термін, створює небезпеку для пішоходів", – пояснює лучанин.

Нещодавно саме на цій ділянці авто скоїло наїзд на дитину.

До слова, поруч є велика безплатна стоянка (біля магазину «Берест»).

Автор звернення пропонує встановити в вказаному місці дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено».

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Теги: Соборності, Кравчука, стоянка, автомобіль, Відкрите місто
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