У Луцьку просять заборонити стоянку автомобілів на одній з вулиць
26 серпень, 23:33
У Луцьку просять розглянути можливість встановлення дорожнього знаку «зупинка заборонена» на повороті з проспекту Соборності на вулицю Кравчука.
Звернення зареєстрував на платформі "Відкрите місто" Олександр В., пише Волинь24.
Автор зазначає, що проїзд з проспекту Соборності до вулиці Кравчука (поблизу магазину «Бус маркет») постійно утруднений через паркування автотранспортних засобів.
"Це створює постійні незручності під час проїзду вказаної ділянки. Крім того в цьому ж місці розташований пішохідний перерехід. Тому паркування, хоч і не на короткий термін, створює небезпеку для пішоходів", – пояснює лучанин.
Нещодавно саме на цій ділянці авто скоїло наїзд на дитину.
До слова, поруч є велика безплатна стоянка (біля магазину «Берест»).
Автор звернення пропонує встановити в вказаному місці дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено».
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Звернення зареєстрував на платформі "Відкрите місто" Олександр В., пише Волинь24.
Автор зазначає, що проїзд з проспекту Соборності до вулиці Кравчука (поблизу магазину «Бус маркет») постійно утруднений через паркування автотранспортних засобів.
"Це створює постійні незручності під час проїзду вказаної ділянки. Крім того в цьому ж місці розташований пішохідний перерехід. Тому паркування, хоч і не на короткий термін, створює небезпеку для пішоходів", – пояснює лучанин.
Нещодавно саме на цій ділянці авто скоїло наїзд на дитину.
До слова, поруч є велика безплатна стоянка (біля магазину «Берест»).
Автор звернення пропонує встановити в вказаному місці дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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