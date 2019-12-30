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Медпрацівників волинської лікарні на кілька місяців відправили у відпустку за свій рахунок

Медпрацівників волинської лікарні на кілька місяців відправили у відпустку за свій рахунок
Алла Шмигельська, яка працює масажисткою в фізіотерапевтичному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні, яка є інвалідом першої групи по зору, скаржиться на відсутність коштів для існування в медпрацівників. Адже вони три місяці знаходяться у неоплачуваній відпустці.

Про це вона розповіла БУГу.

“З 18-го березня відправили на карантин і після послаблень, з 12-го травня, потроху люди могли виходити на роботу. Та відділення фізіології далі залишилося зачиненим. Адміністрація лікарні примусово відправила у відпустки за свій рахунок всіх працівників відділення”, – розповіла медик.

Алла Шмигельська зазначає, що в інших містах подібні відділення не закривали на весь період карантину, а якщо медики не працювали, їм давали оплачувану відпустку.

Три місяці у неоплачуваній відпустці перебувають і працівники денного стаціонару та психоневрологічного відділення, яке знаходиться у приміщенні інфекційного НЦМЛ.

Жінка додає: «Лікарня – не власність Мороза, а міської ради. Все що робить головний лікар, він робить за вказівки мера».


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Теги: Нововолинськ, лікар, зарплата, відпустка
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