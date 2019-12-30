Медпрацівників волинської лікарні на кілька місяців відправили у відпустку за свій рахунок
Сьогодні, 22:51
Алла Шмигельська, яка працює масажисткою в фізіотерапевтичному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні, яка є інвалідом першої групи по зору, скаржиться на відсутність коштів для існування в медпрацівників. Адже вони три місяці знаходяться у неоплачуваній відпустці.
Про це вона розповіла БУГу.
“З 18-го березня відправили на карантин і після послаблень, з 12-го травня, потроху люди могли виходити на роботу. Та відділення фізіології далі залишилося зачиненим. Адміністрація лікарні примусово відправила у відпустки за свій рахунок всіх працівників відділення”, – розповіла медик.
Алла Шмигельська зазначає, що в інших містах подібні відділення не закривали на весь період карантину, а якщо медики не працювали, їм давали оплачувану відпустку.
Три місяці у неоплачуваній відпустці перебувають і працівники денного стаціонару та психоневрологічного відділення, яке знаходиться у приміщенні інфекційного НЦМЛ.
Жінка додає: «Лікарня – не власність Мороза, а міської ради. Все що робить головний лікар, він робить за вказівки мера».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона розповіла БУГу.
“З 18-го березня відправили на карантин і після послаблень, з 12-го травня, потроху люди могли виходити на роботу. Та відділення фізіології далі залишилося зачиненим. Адміністрація лікарні примусово відправила у відпустки за свій рахунок всіх працівників відділення”, – розповіла медик.
Алла Шмигельська зазначає, що в інших містах подібні відділення не закривали на весь період карантину, а якщо медики не працювали, їм давали оплачувану відпустку.
Три місяці у неоплачуваній відпустці перебувають і працівники денного стаціонару та психоневрологічного відділення, яке знаходиться у приміщенні інфекційного НЦМЛ.
Жінка додає: «Лікарня – не власність Мороза, а міської ради. Все що робить головний лікар, він робить за вказівки мера».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медпрацівників волинської лікарні на кілька місяців відправили у відпустку за свій рахунок
Сьогодні, 22:51
Підготовка до навчального року: волинські патрульні інспектують території, що прилягають до шкіл та садочків
Сьогодні, 22:20