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Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг

Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
У День Прапора України військові капелани Волинської єпархії ПЦУ провели велопробіг, щоб пропагувати здоровий спосіб життя.

Про це інформують на сторінці єпархії у facebook.

Як повідомив головний військовий капелан протоієрей Михайло Бучак, військові священники екологічним транспортом здійснили маршрут від стели «Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України», що на Театральному майдані у Луцьку спершу до с. Жидичин Ківерцівського деканату.

Там намісник чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця архімандрит Костянтин (Марченко) разом із братією відслужив святковий молебень біля щогли з державним знаменом.

Опісля учасники вирушили до с. Княгининок Луцького районного деканату, до Свято-Покровського храму. На площі біля державного стяга присутні співали Гімн України, а біля могили повстанців служили літію.

Завершився маршрут на Театральній площі обласного центру. Духовенство відправило заупокійну молитву біля стели Героїв і потім усі разом урочисто виконали Гімн України.
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг


Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг


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Теги: велопробіг, капелани, День Прапора
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