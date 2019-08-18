Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Сьогодні, 04:22
У День Прапора України військові капелани Волинської єпархії ПЦУ провели велопробіг, щоб пропагувати здоровий спосіб життя.
Про це інформують на сторінці єпархії у facebook.
Як повідомив головний військовий капелан протоієрей Михайло Бучак, військові священники екологічним транспортом здійснили маршрут від стели «Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України», що на Театральному майдані у Луцьку спершу до с. Жидичин Ківерцівського деканату.
Там намісник чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця архімандрит Костянтин (Марченко) разом із братією відслужив святковий молебень біля щогли з державним знаменом.
Опісля учасники вирушили до с. Княгининок Луцького районного деканату, до Свято-Покровського храму. На площі біля державного стяга присутні співали Гімн України, а біля могили повстанців служили літію.
Завершився маршрут на Театральній площі обласного центру. Духовенство відправило заупокійну молитву біля стели Героїв і потім усі разом урочисто виконали Гімн України.
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Про це інформують на сторінці єпархії у facebook.
Як повідомив головний військовий капелан протоієрей Михайло Бучак, військові священники екологічним транспортом здійснили маршрут від стели «Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України», що на Театральному майдані у Луцьку спершу до с. Жидичин Ківерцівського деканату.
Там намісник чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця архімандрит Костянтин (Марченко) разом із братією відслужив святковий молебень біля щогли з державним знаменом.
Опісля учасники вирушили до с. Княгининок Луцького районного деканату, до Свято-Покровського храму. На площі біля державного стяга присутні співали Гімн України, а біля могили повстанців служили літію.
Завершився маршрут на Театральній площі обласного центру. Духовенство відправило заупокійну молитву біля стели Героїв і потім усі разом урочисто виконали Гімн України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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