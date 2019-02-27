Волинські спортсмени завоювали 12 медалей на 5 чемпіонатах України з велоспорту





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Майстер спорту Ірина Шиманська здобула золоту медаль у виді крос-кантрі на короткому крузі серед юніорок на дистанції 17.5 км. Серед дівчат 13-14 років на дистанції 6.3 км у цьому ж виді, друге місце посіла Уляна Левченко, а бронзову винагороду здобула Олександра Шишмарьова.



У виді шорт-трек серед юніорок на 6.5 км першість знову здобула Ірина Шиманська, а у категорії дівчата 13-14 років на 3.9 км золото здобула Уляна Левченко.



Серед юнаків 15-16 років на 4.150 км у гонці в гору, першим став Владислав Грушецький. Серед юніорок на 4.150 км у цьому ж виді золоту медаль здобула Ірина Шиманська. Серед дівчат 13-14 років на дистанції 4.150 км чемпіонкою стала Уляна Левченко, друге місце на п’єдесталі посіла Олександра Шишмарьова.



У марафоні серед юніорок на дистанції 20 км золото виборола Ірина Шиманська. Серед дівчат 13-14 років на 11 км, першою стала Уляна Левченко, третє місце посіла Олександра Шишмарьова.



У чемпіонаті України з багатоденної гонки у загальнокомандному заліку збірна Волині отримала перше місце серед юніорок, друге місце серед дівчат 15-16 років та перше місце серед дівчат 13-14 років.





Тренують спортсменів заслужені тренери України Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В. та Ковальов Д.В.



Зауважимо, що 16-19 серпня у Львові також відбулися змагання з велоспорту Кубок України з олімпійських номерів програми по велотреку серед чоловіків і жінок, на якому волинська спортсменка Олександра Логвінюк здобула 3 медалі. Перші місця велосипедистка посіла у спринті серед жінок та у командному спринті серед жінок. Срібну медаль Олександра Логвінюк здобула у кейріні серед жінок.



Перемоги здобули спортсмени Волині й у чемпіонаті України в гонці крос-кантрі і в гонці елімінатор (маунтенбайк), який відбувся 13-15 серпня у Чернівцях, де зібралися найсильніші спортсмени України.



Ірина Шиманська стала першою серед юніорок в олімпійському виді крос-кантрі та третьою в гонці елімінатор в категорії жінки.



Серед дівчат 13-14 років в крос-кантрі золото отримала Уляна Левченко, срібну медаль здобула Олександра Шишмарьова.



У гонці елімінатор серед дівчат 13-14 років друге місце посіла Уляна Левченко. Бронзову медаль у цьому ж виді і категорії здобула Надія Войтович. Серед дівчат 15-16 років Валерія Іосенко виборола третє місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершилися 5 чемпіонатів України з різних дисциплін велоспорту – маунтенбайк, які тривали 18-22 серпня у Чернівцях, де волинські спортсмени здобули 12 медалей різного ґатунку.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Майстер спортуздобула золоту медаль у виді крос-кантрі на короткому крузі серед юніорок на дистанції 17.5 км. Серед дівчат 13-14 років на дистанції 6.3 км у цьому ж виді, друге місце посіла Уляна Левченко, а бронзову винагороду здобулаУ виді шорт-трек серед юніорок на 6.5 км першість знову здобула Ірина Шиманська, а у категорії дівчата 13-14 років на 3.9 км золото здобула Уляна Левченко.Серед юнаків 15-16 років на 4.150 км у гонці в гору, першим став. Серед юніорок на 4.150 км у цьому ж виді золоту медаль здобула Ірина Шиманська. Серед дівчат 13-14 років на дистанції 4.150 км чемпіонкою стала, друге місце на п’єдесталі посілаУ марафоні серед юніорок на дистанції 20 км золото виборола Ірина Шиманська. Серед дівчат 13-14 років на 11 км, першою стала, третє місце посіла Олександра Шишмарьова.У чемпіонаті України з багатоденної гонки у загальнокомандному заліку збірна Волині отримала перше місце серед юніорок, друге місце серед дівчат 15-16 років та перше місце серед дівчат 13-14 років.Тренують спортсменів заслужені тренери УкраїнитаЗауважимо, що 16-19 серпня у Львові також відбулися змагання з велоспорту Кубок України з олімпійських номерів програми по велотреку серед чоловіків і жінок, на якому волинська спортсменказдобула 3 медалі. Перші місця велосипедистка посіла у спринті серед жінок та у командному спринті серед жінок. Срібну медаль Олександра Логвінюк здобула у кейріні серед жінок.Перемоги здобули спортсмени Волині й у чемпіонаті України в гонці крос-кантрі і в гонці елімінатор (маунтенбайк), який відбувся 13-15 серпня у Чернівцях, де зібралися найсильніші спортсмени України.Ірина Шиманська стала першою серед юніорок в олімпійському виді крос-кантрі та третьою в гонці елімінатор в категорії жінки.Серед дівчат 13-14 років в крос-кантрі золото отримала Уляна Левченко, срібну медаль здобулаУ гонці елімінатор серед дівчат 13-14 років друге місце посіла. Бронзову медаль у цьому ж виді і категорії здобула. Серед дівчат 15-16 роківвиборола третє місце.

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