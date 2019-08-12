На Волині студент педколеджу хотів заробляти на наркотиках
Сьогодні, 00:31
В обласному центрі Волині студент четвертого курсу педагогічного коледжу купив через інтернет амфетаміну на 11 тисяч, аби в подальшому перепродавати його та отримувати з цього прибуток. Натомість замість прибутку студент відсидить шість років за ґратами.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Так, 30 серпня минулого року обвинувачений замовив через інтернет-ресурс у невстановленої особи психотропну речовину амфетамін на 11 тисяч гривень, аби в подальшому його перепродавати.
Через кілька днів обвинувачений попросив знайомого забрати наркотики з пошти. Однак, щойно він вийшов з відділення - його затримали правоохоронці.
Підсудний намагався перекласти вину на свого товариша. Мовляв, саме він замовив посилку з наркотиками, а вказав телефон підсудного.
Проте його вину довели зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Таким чином, за рішенням суду студент проведе за ґратами шість років.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Так, 30 серпня минулого року обвинувачений замовив через інтернет-ресурс у невстановленої особи психотропну речовину амфетамін на 11 тисяч гривень, аби в подальшому його перепродавати.
Через кілька днів обвинувачений попросив знайомого забрати наркотики з пошти. Однак, щойно він вийшов з відділення - його затримали правоохоронці.
Підсудний намагався перекласти вину на свого товариша. Мовляв, саме він замовив посилку з наркотиками, а вказав телефон підсудного.
Проте його вину довели зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Таким чином, за рішенням суду студент проведе за ґратами шість років.
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