Луцька реміснича броварня Luchan Brothers' Brewery запрошує на відкриття*





Журналісти не могли оминути увагою незвичну конструкцію і з'ясували, що вежа знаходиться на території, що належить підприємцю Василю Поповичу, якого лучани давно знають, як виробника Луцького квасу та інших безалкогольних напоїв (мохіто, лимонад, фантастік).



Як нам повідомили, команда «дозріла» до того, щоб «підвищити градус» і, крім квасу, варити ще й пиво. І саме загадкова пивонапірна вежа стала символом і частиною легенди новозбудованої Луцької ремісничої броварні Luchan Brothers' Brewery.



Завтра, 28 серпня, о 16 годині відбудеться офіційне відкриття пивоварні та першого фірмового магазину на вулиці Ківерцівській, 49.



Всіх гостей чекають приємні сюрпризи, драйвова музика, розіграші і, звісно, смачне «свіжовикачане» пиво. Схоже, Луцьк претендує на звання пивної столиці Волині, а лучани мають змогу долучитися до творення нової пивної історії краю. Тим більше, такої промовистої - адже LUCHAN - для лучан!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загадкова чорна вежа, яка здіймається над мостом при виїзді на Ківерцівську, вже тривалий час розбурхує уми і уяву лучан. Яких тільки версій не було! І що це резервуар для води, щоб вимивати бурштин, і що, можливо, маяк перед аеродромом.Журналісти не могли оминути увагою незвичну конструкцію і з'ясували, що вежа знаходиться на території, що належить підприємцю, якого лучани давно знають, як виробника Луцького квасу та інших безалкогольних напоїв (мохіто, лимонад, фантастік).Як нам повідомили, команда «дозріла» до того, щоб «підвищити градус» і, крім квасу, варити ще й пиво. І саме загадкова пивонапірна вежа стала символом і частиною легенди новозбудованоїЗавтра, 28 серпня, о 16 годині відбудеться офіційне відкриття пивоварні та першого фірмового магазину на вулиці Ківерцівській, 49.Всіх гостей чекають приємні сюрпризи, драйвова музика, розіграші і, звісно, смачне «свіжовикачане» пиво. Схоже, Луцьк претендує на звання пивної столиці Волині, а лучани мають змогу долучитися до творення нової пивної історії краю. Тим більше, такої промовистої - адже LUCHAN - для лучан!Якщо хочете бути в курсі всіх подій і новинок від бренду LUCHAN, слідкуйте за інформацією на сторінках Фейсбук та Інстаграм

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