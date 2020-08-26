У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського





Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі, йдеться в сюжеті



Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.



За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.



Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лебедівка Київської області 11-річного підлітка спіймали за кермом автомобіля.Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.

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