У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського
Сьогодні, 03:29
У селі Лебедівка Київської області 11-річного підлітка спіймали за кермом автомобіля.
Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.
За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.
Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.
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Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.
За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.
Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.
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