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У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського

У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського
У селі Лебедівка Київської області 11-річного підлітка спіймали за кермом автомобіля.

Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.

За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.

Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.


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Теги: дитина, авто, кермо, поліція
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