вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах

На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
У Чернівецькій області відреставрували млин XVIII століття, зробили нічну підсвітку та фотозони. Об'єкт хочуть позначити на картах Google.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА в фейсбуці.

"У селі Динівці Новоселицького району відкрили відреставрований млин, який місцеві жителі збудували тут ще у XVIII столітті. Окрім автентичного та охайного вигляду, він має ще й сучасну нічну підсвітку та фотозони. До того ж, вітряк позначать на картах Google", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації зазначили, що старовинний млин відновлюють уже втретє. Для реставрації вітряка використовували натуральну деревину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: млин, реставрація, Google
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Сьогодні, 06:14
На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
Сьогодні, 05:29
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Сьогодні, 04:22
У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського
Сьогодні, 03:29
Вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду
Сьогодні, 02:30
Схожі новини
У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО У волинському музеї вперше представили дві ікони, які кілька років реставрували. ВІДЕО
10 серпень, 08:23
Волинян закликають долучитися до відновлення храму ХVII століття Волинян закликають долучитися до відновлення храму ХVII століття
22 червень, 16:03
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
25 травень, 16:50
Apple і Google випустили оновлення, що дозволяють відслідковувати хворих на COVID-19 Apple і Google випустили оновлення, що дозволяють відслідковувати хворих на COVID-19
04 травень, 03:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський патрульний виборов «бронзу» на турнірі зі стрільби. ФОТО
Сьогодні, 06:14
 0
На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
Сьогодні, 05:29
 0
Військові капелани здійснили на Волині патріотичний велопробіг
Сьогодні, 04:22
 0
У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського
Сьогодні, 03:29
 0
Вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду
Сьогодні, 02:30
 0
Медіа
відео
1/8