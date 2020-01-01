На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
Сьогодні, 05:29
У Чернівецькій області відреставрували млин XVIII століття, зробили нічну підсвітку та фотозони. Об'єкт хочуть позначити на картах Google.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА в фейсбуці.
"У селі Динівці Новоселицького району відкрили відреставрований млин, який місцеві жителі збудували тут ще у XVIII столітті. Окрім автентичного та охайного вигляду, він має ще й сучасну нічну підсвітку та фотозони. До того ж, вітряк позначать на картах Google", - йдеться у повідомленні.
В облдержадміністрації зазначили, що старовинний млин відновлюють уже втретє. Для реставрації вітряка використовували натуральну деревину.
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Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА в фейсбуці.
"У селі Динівці Новоселицького району відкрили відреставрований млин, який місцеві жителі збудували тут ще у XVIII столітті. Окрім автентичного та охайного вигляду, він має ще й сучасну нічну підсвітку та фотозони. До того ж, вітряк позначать на картах Google", - йдеться у повідомленні.
В облдержадміністрації зазначили, що старовинний млин відновлюють уже втретє. Для реставрації вітряка використовували натуральну деревину.
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