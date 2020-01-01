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Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО

Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО
В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили системний корупційний механізм під час виготовлення кваліфікаційних документів та посвідчень моряка.

Про це інформують у Службі безпеки України.

За даними досудового слідства, схему організували посадовці Управління капітана Одеського морського порту, що входить до Державної служби морського та річкового транспорту України, низка крюїнгових компаній, які займаються підбором екіпажу для суден, а також працівники спеціалізованих морських тренажерних центрів Одеси.

Посадовці брали гроші за створення сертифікатів, дипломів та паспортів, які дозволяли морякам виходити у рейс.

За певну суму, яка залежала від строку та виду документу, вони створювали паспорти та видавали їх морякам, які часто не проходили навчання та не мали знань для виконання своїх службових обов’язків.

Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО
Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО
Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО

Співробітники СБУ викрили корупціонерів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО
Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО

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Теги: СБУ, хабар, підробка документів
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